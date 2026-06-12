El Trump Mobile T1 quería ser el móvil americano por excelencia. Ha resultado ser un móvil absolutamente chino

Donald Trump estaba empeñado en que Apple construyera el iPhone en Estados Unidos y logró que dieran pasos en esa dirección, pero pronto quedó claro que el iPhone 100% estadounidense era una utopía. La cosa no salió como planeaba, así que hizo algo muy Trump: anunciar su propio smartphone fabricado en EEUU.

Después de casi un año desde su anuncio, el Trump Mobile T1 ya ha llegado a las manos de varios analistas y la conclusión es que de americano nada. El móvil es un viejo conocido y está fabricado en su mayoría en China.

Un HTC U24 Pro con una mano de pintura

Es el resumen de lo que han descubierto tras analizarlo al detalle en iFixit. El móvil que prometía ser 100% fabricado en Estados Unidos, es una copia casi calcada del HTC U24 Pro, con la principal diferencia de que su carcasa trasera es dorada y tiene grabada la bandera estadounidense con el texto 'Trump Mobile'.

Las diferencias se reducen al color, el módulo de cámara y poco más

Hay otros cambios cosméticos, como que la rejilla del altavoz tiene un patrón distinto y que el módulo de cámaras tiene otro diseño, con una pieza ovalada abarcando las tres lentes (que por cierto está completamente desalineada en las fotos de la web oficial). A nivel de especificaciones, el único cambio es que batería es un poco más grande que en el HTC original, pero pierde la carga rápida de 60W y se queda sólo con 30W.

A nivel de diseño interno, iFixit dice que coincide punto por punto con el modelo original de HTC: misma disposición de componentes, misma placa base y misma pantalla.

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En cuanto a las especificaciones, el HTC U24 Pro fue lanzado en verano de 2024, por lo que no cuenta con las prestaciones más punteras. Hablamos de un chip Snapdragon 7 Gen 3, 12GB de RAM, 512GB de capacidad y pantalla de 6,78 pulgadas (aunque la web de Trump Mobile dice que son 6,8 pulgadas).

Fabricado en China, ensamblado en EEUU (o casi)

Antes de nada, cabe señalar que el móvil fue anunciado como "diseñado y construido en Estados Unidos", pero en enero de este año rebajaron la promesa por otras como "diseñado teniendo en cuenta los valores estadounidenses" o "orgullosamente ensamblado en EEUU". Esto ya daba pistas de lo que estaba por venir y el despiece de iFixit lo confirma: de estadounidense tiene más bien poco.

En 2017, HTC vendió gran parte de su división de smartphones a Google, abandonando la fabricación en primera línea. Desde entonces, HTC ha recurrido a ODM chinos para poder fabricar y ensamblar sus teléfonos. Aunque no lo han confirmado directamente, según la investigación The Verge todo apunta a que el HTC U24 Pro se fabrica en Guangdong Yuanchang Electronics, ubicada en (sorpresa) Guangdong, China.

Según Trump Mobile, el dispositivo es ensamblado en Miami, Florida. En concreto, dicen que se ensambla el teléfono a partir de "unas diez piezas", que es lo justo para que la FTC les permita usar la etiqueta 'ensamblado en EEUU'. Para conseguir el estatus de 'made in USA' que tanto ansiaba Trump, la FCT es mucho más estricta y requiere que "todo el procesamiento significativo" y "todos o prácticamente todos" los componentes estén fabricados en EEUU.

Imagen | Xataka con Magnific

En Xataka | En su cruzada por fabricar el iPhone en casa, EEUU ha conseguido algo histórico: que la mayoría de sus smartphones vengan de India