Las filtraciones sobre la extensión de 'GTA VI' hacen que nos preguntemos si realmente el tamaño del mapa es tan importante

En estos tiempos en los que la expectación que generan los videojuegos se mide, en buena parte, por la extensión que tienen, es decir, por lo amplio que es su mapa, resulta de lo más esperable que una de las conversaciones en torno al futuro y esperadísimo 'GTA VI', sea cómo de extenso va a ser. O más bien, cómo va a ser de extenso en comparación con su antecedente.

Es normal: vivimos en tiempos en los que se valora por encima casi de cualquier otra consideración la duración de los juegos. Si un título no llega a las treinta horas se considera una producción "menor", y eso nos ha llevado a montones de juegos-chatarra con decenas de misiones secundarias que no interesan a nadie y, en general, títulos que podían funcionar como aventuras redondas que vivir intensamente en un par de tardes, pero se convierten en mastodontes anquilosados por culpa de la necesidad de los jugadores de que les entretengan durante demasiados días.

Pero si eso es justo o no, si eso tiene sentido o no, es otro tema distinto. Lo cierto es que así es como es, y por eso la posibilidad de medir la extensión de un nuevo mapa de 'GTA VI' es una de las aficiones favoritas de los fans hasta que haya una declaración oficial de Rockstar sobre el particular. Con todas las filtraciones y rumores que ha desatado el juego, los más entregados están poniendo todos los recursos a su alcance para aventurar cuánto se va a extender. Y para sorpresa de nadie, parece que va a ser grande, mucho más grande que el de 'GTA V'.

Por ejemplo, la cuenta de Youtube 'Pyre realm gaming' ha expuesto en su último vídeo los cálculos que, tras las últimas filtraciones, han llevado a la comunidad a suponer que el mapa de 'GTA VI' será más del doble de grande de lo que fue el de 'GTA V'. Se trata de una decisión lógica teniendo en cuenta no solo las mejoras técnicas de consolas y ordenadores que darán cabida al juego sino la propia evolución de la franquicia y las tendencias de la industria.

Unos tanto, otros tan poco

Es curioso que mientras tanto, tal y como hablábamos esta misma semana, una franquicia tan notoria y exitosa como 'Assassin's Creed' haya decidido en su última entrega, 'Mirage', reducir notablemente la extensión del mapa y, con ello, la duración del juego (de las aproximadamente 60 horas de media que suelen tener los títulos tipo sandbox, se pasa en esta ocasión a unas 20). Una decisión contracorriente que está por ver si resulta rentable económicamente (porque posiblemente, los gastos del juego han bajado lo suyo).

Pero lo cierto es que el nuevo 'Assassin's Creed', tal y como contamos en nuestro análisis, es un juego conducido por la historia del protagonista, no un sandbox al uso con elementos roleros, donde la configuración de las habilidades del personaje van dando forma a una historia al gusto del jugador. Eso no suele suceder en los 'GTA', donde la libertad total es primordial, y la exploración y el descubrimiento de sorpresas son tan básicos como el esqueleto argumental.

Por tanto, el valor de un 'GTA' se incrementa cuanto más extenso sea el mapa y más cosas haya que hacer en él. Aunque proporcionalmente lo que también se incrementa es el riesgo de que abunden las misiones de relleno y el contenido generado para ocupar espacio. Sin duda, el talento de un estudio quedará bien plasmado en su capacidad para llenar cientos de horas con contenido de calidad. Rockstar, por suerte, cuenta con la experiencia de 'GTA Online' y literalmente años de generar contenido, misiones y recompensas para su enorme comunidad.

De momento solo podemos conjeturar, pero sería positivo para todos los aficionados a los videojuegos plantearse si no damos en ocasiones más importancia a la cantidad que a la calidad (y eso dando por supuesto, como no puede ser de otra forma, que de calidad 'GTA VI' vendrá sobrado). Ya sabéis, esa frase tan odiosa de "por x cantidad de euros me merezco x horas de juego". En este caso, la cantidad se mide en kilómetros virtuales, pero... ¿es de eso de lo que realmente van los videojuegos?

Cabecera: Rockstar

En Xataka | El gran golpe: un jugador pidió un reembolso de 75.000 dólares en 'GTA Online'... y recibió 32 millones por accidente