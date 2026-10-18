Rockstar tiene trabajando a 4.700 personas para lanzar 'GTA VI' y vender más de 40 millones de copias

Cuando Rockstar lanzó 'Red Dead Redemption II' en 2018 tenía 2.441 empleados. En agosto de este año tenía 4.711, repartidos en 12 oficinas. Las cifras son oficiales y aparecen en un reportaje en el que la cúpula del estudio habla abiertamente de cómo se ha hecho 'GTA VI', que acaba de publicar su tráiler de lanzamiento. Es la primera vez que se desvelan tantos detalles sobre la compañía y su mastodonte, y da unos cuantos datos jugosos sobre los intestinos de la marca.

El fantasma del crunch. Son decenas de miles los desarrolladores despedidos en la industria desde 2023, y la matriz de Rockstar figura en esa lista: Take-Two comunicó en abril de 2024 un plan para reducir su plantilla en torno a un 5% y ahorrar más de 165 millones de dólares al año. Pero en ese contexto, Rockstar emprendió un movimiento en la dirección contraria, con un crecimiento fuerte en India y una oficina nueva en Los Ángeles. Parte de esa contratación tenía que ver con no repetir el infernal desarrollo de 'Red Dead Redemption II', con semanas de 60 horas. Jennifer Kolbe, responsable de publicación, prometió a la plantilla que GTA VI no se terminaría a base de crunch. Ella misma reconoce que el resultado "no ha sido perfecto".

Meter más gente fue una de las soluciones, junto a calendarios más realistas y días libres a cambio de horas extra.Y aún así, faltaban manos: cuando calcularon cuántos NPC tenían que escribir y animar, las previsiones fueron "horribles", y Rockstar montó en Los Ángeles un estudio dedicado solo a eso. Phil Hooker, otro de los jefes de desarrollo, vincula ese cuello de botella al cambio de fecha. El juego, prometido para 2025, pasó a mayo de 2026 y después al 19 de noviembre. Kolbe recuerda que Strauss Zelnick, consejero delegado de Take-Two, recibió la segunda petición de aplazamiento con un "dime que es broma".

Los dineros. El ejercicio fiscal de Take-Two cierra el 31 de marzo, así que 'GTA VI' tiene cuatro meses y medio para transformar las cuentas de 2027. La compañía previó en mayo unas reservas netas de entre 8.000 y 8.200 millones de dólares para ese ejercicio para toda la compañía, frente a los 6.720 millones del anterior. Según cuenta Take-Two, espera que el peso de Rockstar en sus reservas pase del 16% al 36%, y proyectan ventas de 40 millones de copias en ese ejercicio. Bank of America calcula 3.440 millones de dólares de ingresos. Lo que no está claro es el coste: Kolbe desmiente el rumor de que superó los 1.500 millones.

La expectación sube. YouTube contabilizó más de 93 millones de visualizaciones en 24 horas para el primer tráiler, de diciembre de 2023. En agosto de este año, el avance de 27 minutos estrenado en exclusiva en Netflix encabezó la lista semanal de películas en inglés con 31,1 millones de visualizaciones y fue número uno en 87 de los 93 países que mide la plataforma.

El precio del secreto. En septiembre de 2022, un atacante entró en el Slack de la empresa y robó y después filtró decenas de vídeos del juego a medio hacer. Por eso, desde 2024 la plantilla trabaja cinco días en la oficina y los desarrolladores de 'GTA VI' no pueden entrar en los servidores desde fuera. Aun así, en agosto hubo otra filtración, justo antes del estreno en Netflix. (Más o menos) relacionado con esto, en octubre de 2025 Rockstar despidió a 34 personas, la mayoría inscritas en un sindicato, IWGB. La empresa alega que el motivo de los despidos es que compartieron información confidencial en Discord.

Para cuándo otro. Hooker defiende que el motor, las herramientas y el equipo construidos para 'GTA VI' permitirán producir más rápido nuevas secuelas, y pone como referencia 'GTA: Vice City', hecho en menos de un año sobre la base de 'GTA III'. Y ya hay un primer sitio donde comprobarlo, y lo veremos en 2027: GTA Online, que ingresa, según las estimaciones del artículo, unos 500 millones de dólares al año.

En Xataka | Por fin tenemos el tráiler de lanzamiento de 'GTA VI' y es tan espectacular como cabría esperar







































