El aeropuerto de Barajas se ha convertido en el "hogar" de 500 personas. Si quiere solucionarlo tiene un ejemplo cercano: El Prat

Son 421 personas, la mayoría viven en la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Más de la mitad están empadronados en Madrid y casi cuatro de cada diez dicen tener trabajo. Esta es la radiografía de los sintecho que habitan el mayor aeropuerto de España.

Los datos los expone El País quien ha tenido acceso a un documento interno de AENA en el que se detalla la situación en la que se encuentran los cientos de personas que pernoctan noche tras noche en sus instalaciones y que han atraído el foco de la actualidad en los últimos días y semanas pero que también, sin quererlo, se han convertido en arma arrojadiza política entre administraciones.

Los datos del sindicato ASAE (Alternativa Sindical Aena Enaire) elevaban en febrero la cifra a medio millar de personas. Según sus cálculos, se superaban las 500 personas las que pasaban la noche en el aeropuerto.

Desde hace días, las administraciones locales, regionales y estatales señalan al contrario como causante de la situación en la que viven los centenares de sin techo que se calcula que viven en el aeropuerto. Unos y otros se señalan como culpables de no encontrar una solución al problema.

Y sobre el debate del aeropuerto madrileño flota la sombra de lo vivido en Barcelona. El Aeropuerto de El Prat se ha encontrado en la misma situación durante años y poco a poco el número de sin techo viviendo en estas instalaciones se ha reducido aunque siempre teniendo en cuenta que se producen repuntes puntuales.

Así han trabajado las administraciones.

Coordinación para reducir el problema

Aunque Madrid y Barcelona no son los únicos aeropuertos donde esta situación se da, el aeropuerto catalán sí es conocido por haber puesto en marcha diversas actuaciones a lo largo de los años para tratar de paliar el problema.

En uno de los últimos recuentos se contabilizaron 108 personas viviendo en el Aeropuerto de El Prat. Como en Madrid, algunos de ellos pasan el día en las instalaciones mientras que otros salen durante el día y regresan por la noche para abrigarse del frío.

La situación, con todo, parece haber mejorado en los últimos años aunque se han ido tomando medidas desde hace más de una década. En Europa Press señalan que la primera vez que se actuó para reducir el número de sin techo en el aeropuerto fue en 2011 cuando la "entonces Conselleria de Bienestar Social y Familias constituyó un grupo de trabajo con el Ayuntamiento de Barcelona que inició la intervención y acompañamiento social en el Aeropuerto de El Prat".

La situación se mantuvo estable pero en 2022 volvieron los problemas y comenzó el juego de competencias y administraciones. La Vanguardia explicaba en un reportaje que un número no contabilizado de personas malvivían en uno de los aparcamientos del aeropuerto, que estaba siendo reformado. Las voces que se expresaban en el reportaje dejaban claro que las administraciones les habían dado la espalda.

Y es que ese año, en 2022, la Generalitat dejó de financiar esos equipos de asistencia y en 2023 lo hizo el Ayuntamiento de Barcelona. Entonces se alegó que el consistorio de la Ciudad Condal no tenía las competencias para actuar en el aeropuerto. En 2024 ya ninguna administración hizo su trabajo en las instalaciones de AENA.

Esa dejadez, señalan en Europa Press provocó un repunte en las personas que allía hacían vida. A finales de 2023, se contabilizaban 177 personas sin hogar. No ha sido hasta 2025 cuando las administraciones han vuelto a poner en marcha un operativo para reducir el número de sin techo en las instalaciones del aeropuerto y han tratado de reconducirles al circuito de servicios sociales.

Ese circuito de servicios sociales depende de los ayuntamientos. Lluís Torrens, que fue Secretario de Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, ha asegurado a El País que las competencias están muy claras y que dar respaldo a las personas sin hogar es competencia de los ayuntamientos. En El Prat, el Ayuntamiento de Barcelona y el de El Prat debían coordinarse para dar una salida a estas personas ya que los servicios de emergencia de El Prat no podían dar respaldo por falta de medios.

Allí, AENA y los ayuntamientos consiguieron aclarar las competencias con la intervención de la Generalitat. Torrens, responsable de las actuaciones, defiende que son los consistorios los que tienen que poner los medios pero que si es necesario las administraciones regionales son las que tienen que intervenir para coordinar los esfuerzos e, incluso, dotar de recursos económicos a los municipios si éstos no tienen los medios o las instalaciones necesarias para absorber las personas que salgan del aeropuerto.

En cuanto a AENA, en febrero se puso en marcha un primer simulacro para tratar de acompañar a las personas sin hogar al circuito de servicios sociales y tratar de cobijarlas fuera del aeropuerto. Fueron los empleados de seguridad de AENA los que junto con la policía pidieron a los sin hogar que abandonaran las instalaciones. En un trabajo conjunto, se les explicó que tendrían que abandonar las instalaciones para limpiar el entorno.

En Diari Ara se narró la marcha de estas personas. En el desalojo no se detectó ningún enfrentamiento pero sí se les explicó a estas personas que no podrían volver a entrar en las instalaciones si no era con una tarjeta de embarque para tomar un avión. El dispositivo se mantuvo unos días y desde entonces se mantienen grupos de equipos sociales para atender a estas personas. Desde entonces, el número de sin techo que pernoctan en el aeropuerto se ha reducido a unos 50 individuos.

De momento, en Madrid AENA ha tomado la misma decisión de pedir la tarjeta de embarque a quienes tratan de acceder al aeropuerto pero solo se están llevando a cabo en las franjas horarias de menor intensidad. Es decir, por la noche.

El Ayuntamiento de Madrid ha calificado esta decisión como un "parche". Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid partido en la oposición, señala la medida como "una prohibición arbitraria a las personas que no tengan una tarjeta de embarque para poder pasar al aeropuerto o quienes no parezcan acompañantes. Es la puerta de entrada al racismo institucional".

Desde la Comunidad de Madrid señalan como principales culpables a AENA y el Gobierno central. “El Gobierno de España, en este caso Aena, lo que hace es que no les va a dejar entrar, les echa y así ellos se quitan el problema. No les dejan entrar y todos a la calle. ¿Eso es una política eficaz por parte de Aena y del Ministerio de Transportes? Habrá que darles una solución a todas esas personas que son seres humanos y cada uno tiene una responsabilidad específica al respecto", señaló hace unos pocos días Jorge Rodrigo, consejero del Gobierno regional en declaraciones recogidas por elDiario.es.

Por su parte, Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid ha señalado en declaraciones tomadas por El Mundo que lleva ·mucho tiempo pidiéndole al Ayuntamiento de Madrid que cumpla con su responsabilidad y que no deje abandonadas a las personas más vulnerables de nuestra ciudad".

Foto | Roberto Arias

