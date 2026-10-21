El último golpe para Meta llega en forma de una sanción de 25.000 millones de dólares por un escándalo de privacidad

Hay escándalos tecnológicos que desaparecen de los titulares pero nunca terminan de irse del todo. Cambridge Analytica es uno de ellos. Han pasado años desde que supimos hasta qué punto la arquitectura de Facebook permitía que aplicaciones de terceros accedieran a información de sus usuarios y de sus amigos, pero las consecuencias judiciales de aquel episodio siguen creciendo. Y ahora han alcanzado una dimensión difícil de ignorar: lo que empezó como una crisis de confianza y privacidad vuelve a golpear a Meta con una de las mayores sanciones económicas que hemos visto contra una gran tecnológica.

Una factura de 25.000 millones. Ese nuevo capítulo ya tiene una cifra concreta. El juez Francis J. Mathew, de Nuevo México, ha ordenado a Meta pagar 25.000 millones de dólares después de que un jurado concluyera que la compañía había cometido decenas de millones de infracciones de la legislación de protección al consumidor del estado. La decisión destaca por su tamaño, pero todavía no supone que ese dinero vaya a salir inmediatamente de las cuentas de la empresa: Meta ha anunciado que recurrirá y tratará de reducir o anular la sanción en apelación.

Todo vuelve a Cambridge Analytica. Nuevo México llevó a Meta a los tribunales en 2021 a raíz de aquel escándalo. La propia Facebook llegó a estimar en 2018 que la información de hasta 87 millones de personas pudo haber sido compartida indebidamente con Cambridge Analytica a través de la aplicación de Aleksandr Kogan. El estado sostuvo que la red social había engañado a sus usuarios sobre quién podía acceder a sus datos y sobre el control que realmente tenían sobre ellos. El juicio, sin embargo, acabó examinando un terreno más amplio, con declaraciones de la compañía sobre desinformación, discurso de odio y otras políticas internas.

El jurado encontró millones de infracciones. El veredicto no se limitó a determinar que Meta había realizado declaraciones engañosas: también cuantificó cuántas veces había vulnerado la ley. De las 29 afirmaciones analizadas, 26 fueron consideradas injustas o engañosas y el veredicto contabilizó 43.899.725 infracciones de la legislación de Nuevo México. La clave está en el método utilizado: para realizar el recuento se tomó como referencia el número de usuarios de Facebook o residentes de Nuevo México atribuidos a la audiencia de cada declaración, de modo que una sola afirmación podía traducirse en millones de incumplimientos.

La cifra pudo ser mucho mayor. Los 25.000 millones no salen de aplicar directamente la sanción máxima prevista por la ley. El juez determinó que las 43.899.720 infracciones vinculadas a las declaraciones engañosas podían recibir el máximo de 5.000 dólares previsto para cada infracción voluntaria, lo que llevaba el cálculo hasta exactamente 219.498,6 millones de dólares. La resolución judicial redujo finalmente esa cantidad a 25.000 millones. El estado había reclamado entre 35.000 y 40.000 millones, mientras que Meta había pedido que el límite se situara en 3.450 millones.

Meta todavía puede darle la vuelta. La orden de pago existe, pero el desenlace no está cerrado. La compañía ha anunciado que apelará y tratará de que un tribunal superior reduzca o anule la sanción. Hay además un elemento económico importante mientras continúa la disputa: la propia sentencia establece intereses del 15% anual hasta que la cantidad quede completamente satisfecha. Aun así, no podemos dar por hecho cuánto terminará pagando la compañía, porque el recurso todavía puede modificar el importe.

Un golpe que llega acompañado. Meta llega a esta sentencia después de varios frentes judiciales recientes, especialmente en Nuevo México, donde este mismo año otro procedimiento relacionado con la seguridad de menores dejó a la compañía con una exposición económica de 942 millones de dólares y nuevas obligaciones para Facebook e Instagram. El precedente histórico también pesa: en 2019, Facebook acordó pagar una sanción civil de 5.000 millones de dólares a la FTC por incumplimientos relacionados con la privacidad. Nada de esto forma parte del mismo procedimiento, pero sí ayuda a poner en contexto la dimensión del momento. Cambridge Analytica pertenece ya a otra etapa de internet, aunque sus consecuencias legales siguen muy presentes.

Imagen destacada | Composición propia a partir de una fotografía de Jeff Sainlar/Meta (CC BY-SA 4.0)

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