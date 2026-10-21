Los nuevos Oppo Find X10 ya se pueden reservar con descuentos, la versión de 512 GB a precio de 256 y regalos

Habemus nuevos móviles de Oppo y son, posiblemente, de lo más destacado que hemos visto este final de 2026. En este caso, la serie Find X10 está compuesta por dos dispositivos diferentes que, desde hace unos minutos, ya se pueden comprar en varias tiendas. En este artículo nos vamos a centrar en todas las ofertas y ventajas que hay por adquirirlos en la tienda de Oppo, donde hay varios descuentos, regalos y más. Vamos con ello.

Ya disponibles los nuevos Oppo Find X10 y X10 Pro Max

Vamos a empezar con el modelo tope de gama, que en este caso se llama Oppo Find X10 Pro Max. El dispositivo llega en dos colores diferentes (gris titanio y blanco) a un precio de venta de 1.799 euros en una configuración de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Si lo compramos antes del 8 de noviembre, podremos elegir un regalo entre tres opciones: un Oppo Watch X3, una Oppo Pad Neo o el kit teleconvertidor de Oppo.

Al regalo hay que sumarle que podremos tener un descuento de hasta 250 euros al entregar nuestro viejo dispositivo y que también contamos con financiación sin intereses para pagarlo de forma más cómoda. Esta sería la opción más idónea para ti si buscas una pantalla un poco más grande, mejor procesador y, sobre todo, un mejor sistema de cámaras (especialmente, por su ultra gran angular de 200 megapíxeles).

Por el otro lado, tenemos el Oppo Find X10, el más compacto y económico de los dos, del cual ya tenemos análisis. Este dispositivo llega a un precio de 1.399 euros en su versión de 12+256 GB y de 1.499 euros con 12+512 GB. Ahora bien, comprándolo antes del 8 de noviembre, nos podemos hacer con la versión de 512 GB al precio de 256 GB, es decir, 1.399 euros (un ahorro de 100 euros).

Oppo Find X10 PVP en Oppo — 1.399,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Más allá de esto, también tenemos un descuento que va hasta los 250 euros en función del móvil que entreguemos, un 15 % de descuento para estudiantes (también aplicable al modelo Pro Max) y financiación sin intereses. Cabe destacar que este dispositivo tiene la misma batería que el modelo Pro Max, es decir, una pila de 7.150 mAh con carga rápida por cable de 80 W.

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Imágenes | Oppo

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