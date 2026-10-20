Ibai le alquila a Netflix su noche más vista: La Velada del Año será exclusiva de la plataforma hasta 2029

Netflix emitirá en directo y en exclusiva las ediciones de 2027, 2028 y 2029 de La Velada del Año, según un comunicado de la propia plataforma. La séptima edición será la primera que no se retransmita en el canal de Twitch de Ibai Llanos, su casa desde 2021. Kick le ofreció el triple, según ha contado el propio streamer, pero lo cierto es que nos quedamos sin saber ningún detalle económico jugoso de esta nueva vida para el evento que arrancó en 2021 en una sala de conciertos de Barcelona.

Nueve millones de pantallas. La Velada tiene un formato con el crecimiento ya garantizado, aúnque ahora esté en una plataforma con un alcance más cerrado que Netflix. La audiencia media pasó de cerca de un millón de espectadores en 2021 a más de seis millones en 2026, y la quinta edición, la de 2025, llegó a un pico de 9,3 millones de espectadores simultáneos. Las ediciones de 2022 y 2023 batieron el récord de espectadores de un solo canal en Twitch. Y el crecimiento ha sido sostenido (salvo el retroceso de la última). Para la quinta, el evento ya tenía una categoría propia dentro de Twitch.

Los dineros. Velaris-Kena Productions, la sociedad propia desde la que Ibai organiza la Velada, ingresó 11,7 millones de euros en 2025 y cerró el ejercicio con 1,7 millones de beneficio neto. Por calibrar el peso del evento en las finanzas de Ibai, en 2024 esa misma sociedad apenas había facturado 208.000 euros, porque la Velada todavía se gestionaba desde otra firma.

Durante años, Ibai y Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, compartieron al 50% Goatch Global, que llegó a facturar más de ocho millones de euros en 2022 y en 2023. Fue esa sociedad la que registró la marca La Velada del Año; la titularidad pasó a Ibai en octubre de 2024. Para la quinta edición, Ibai ya había dejado fuera a Piqué. La presencia de Ibai en la Kings League, la liga que impulsa Kosmos, en calidad de presidente del Porcinos FC, es su único vínculo empresarial restante con Piqué.

Los comentarios de Ibai. Tras el anuncio, Ibai grabó un vídeo para aclarar los términos. "Yo no he vendido La Velada del Año", dijo. Ibai conserva el 100% de la propiedad y lo que ha cedido son los derechos de retransmisión, algo que comparó con la exclusividad que mantuvo con Twitch durante cinco años. El streamer también ha avanzado que la presentación, los pesajes y las entrevistas seguirán en sus canales de Twitch y YouTube, que Netflix pondrá dinero en la producción y en la promoción de combates y artistas.

Lo de Kick. Ibai ha contado que Kick había puesto sobre la mesa el triple de dinero que Netflix, allá por diciembre de 2024. Según relató entonces en directo, la plataforma le ofrecía más del doble de lo que cobraba de Twitch por menos horas de emisión, y decidió quedarse donde estaba. Eso sí, en el mismo directo anunció que bajaría de unas 1.300 o 1.400 horas anuales en Twitch a unas 500 y que se volcaría en YouTube. La sexta Velada, en 2026, ya se emitió también en YouTube y TikTok, así que es obvio que el streamer siempre ha tenido clara la importancia de no casarse con nadie a base de exclusividades.

Hasta ahora. Y aún así, con matices, porque Netflix no es una excepción: Ibai alquila la emisión por temporadas mientras retiene la marca y la conversación previa en sus propios canales.

A Netflix le gusta el boxeo. Netflix acumula casi dos años de grandes noches de boxeo en directo. El combate entre Jake Paul y Mike Tyson de noviembre de 2024 alcanzó un pico de 65 millones de streams simultáneos y una audiencia media de 108 millones de espectadores, pese a los problemas técnicos de la retransmisión. En septiembre de 2025, el Canelo-Crawford sumó 41,4 millones de espectadores con un pico de más de 24 millones de streams. Desde enero de 2025, además, Raw de la WWE tiene directo cada semana.

Las cifras. El cambio de casa va a suponer, muy posiblemente, un impulso notable para el espectáculo, ya que alcanzará una audiencia más global. Además, el contrato incluye la opción de un año extra de contrato si los resultados lo justifican. Si se activa, la Velada llegaría a 2030 en Netflix, el mismo año en que la plataforma emitirá el Mundial en España, convirtiéndose así la plataforma en un actor más que relevante en el campo de emisión en directo de deportes a nivel global.

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