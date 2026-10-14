Netflix ha comprado el lote de 104 partidos del Mundial 2030. Ahora solo tiene que averiguar cómo rentabilizarlo

Netflix tendrá en exclusiva los 104 partidos del Mundial 2030 en España. Esa es la noticia que parece dar un vuelco a las emisiones deportivas en nuestro país, en su competición más importante. Eso sí: los partidos que el verano pasado sentaron a 15,7 millones de personas delante del televisor, los que juega España, así como los enfrentamientos más importantes del torneo los acabará emitiendo otra cadena, en abierto. Entonces... ¿qué gana Netflix con esta compra de derechos muy posiblemente de coste millonario?

El anuncio. Netflix anunció ayer que ha cerrado con la FIFA los derechos exclusivos del Mundial 2030 para España y Andorra, con los 104 partidos en directo, previas, descansos y un resumen diario. Así mismo, Netflix deja claro desde ya que hace dos concesiones: un partido por jornada será gratuito en España y una cadena nacional en abierto aún sin desvelar recibirá un paquete con todos los partidos de la Selección, las dos semifinales y la final. Netflix no ha revelado cuánto ha pagado ni el nombre de esa cadena, que concretará más cerca de la celebración del torneo.

Las obligaciones. No es que Netflix esté siendo particularmente generosa con estas cesiones. El artículo 146 de la Ley 13/2022 General de Comunicación Audiovisual permite al Consejo de Ministros aprobar, con vigencia de cuatro años, un catálogo de acontecimientos que deben emitirse en abierto y para todo el país. Entre los que puede incluir figuran los partidos oficiales de la Selección y las semifinales y final del Mundial. El artículo 147 obliga a las televisiones lineales de pago y a las plataformas que tengan la exclusiva de uno de esos eventos a emitirlo ellas mismas en abierto o a vendérselo a una cadena que lo haga. Y si nadie se lo compra, tienen que emitirlo en abierto igualmente.

Hasta la fórmula del partido gratis “por jornada” tiene eco legal, porque es la misma que la ley usa para la Primera División. Eso sí, hay muchas dudas sobre la mesa, porque hay que aclarar qué entiende Netflix (y la ley) por "jornada". Si es cada día con partidos, el regalo crece con un torneo que dura del 8 de junio al 21 de julio de 2030, es decir, 44 días en total. Si estamos hablando de cada ronda del calendario del Mundial, los partidos gratis al margen de los de la selección son solo unos pocos.

Algunas cifras. Para medir lo que vale cada ventana, echemos la vista atrás, al torneo de 2026. RTVE compró los derechos por 55 millones de euros, y la ventana de pago acabó en manos de Mediapro, que anunció un canal con los 104 partidos, 71 de ellos en exclusiva, tras su acuerdo con RTVE. Mediapro no tuvo en exclusiva 33 de los 104. ¿Cuál es la equivalencia en términos de audiencia? Según Barlovento Comunicación el España-Argentina del 19 de julio promedió 15.706.000 espectadores, de los cuales 13.665.000 lo vieron en La 1. El canal DAZN Mundial de Mediapro juntó a 891.000 espectadores: algo menos del 6% del total.

Así que la pregunta es inevitable: ¿hay negocio? En 2030 Netflix ocupará el lugar de Mediapro pero con el orden invertido, comprando el torneo entero para ceder después la parte que más audiencia mueve. Tras su muro de pago quedarán sobre todo, previsiblemente, partidos sin España en las primeras fases.

Los problemas del directo. Netflix reconoció en su carta a los accionistas del segundo trimestre de 2026 que las emisiones de eventos en directo le salen caras en horas de visionado: prevé que la programación en directo supere el 5% de su gasto en contenido y se quede en torno al 1% de las horas vistas. Pero hay una contrapartida: seis de los diez días con más altas de los últimos cinco años coincidieron con eventos en directo, un terreno en el que, desde la WWE hasta el boxeo, Netflix ha tenido noches buenas y malas. Recordemos, por ejemplo, aquella vez en la que la emisión de un reality en directo tumbó la plataforma. Aplicado al Mundial: hablamos de un pico de altas que luego hay que retener como sea.

Publicidad Mundial. A ello se suma la publicidad, el ingreso que Netflix puede exprimir al margen de las altas: esa misma carta calcula unos 3.000 millones de dólares en ingresos publicitarios para 2026, aproximadamente el doble que el año anterior, y en mayo la empresa cifró en más de 250 millones los espectadores activos. Un partido en directo, con su descanso de quince minutos y su previa, ofrece a los anunciantes una audiencia simultánea que no tiene un catálogo de series. Todo esto teniendo en cuenta que la plataforma aún no ha dicho cuánto costará seguir el torneo ni si los partidos entrarán en los planes que actualmente tiene en oferta.

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