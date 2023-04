Netflix probó a emitir un reality show en directo. Acto seguido la plataforma se vino abajo

'Love Is Blind' es uno de esos programas de Netflix que no generan tanta expectación entre los medios y cuyas noticias no son seguidas minuto a minuto, pero que generan un considerable interés aunque a menudo pasen bajo el radar. Por ejemplo, la cuarta temporada del reality de citas está actualmente en el número 2 de lo más visto en el mundo, después tres semanas en el top y un total de unas 120 millones de horas vistas. La serie ha entrado en el top de lo más visto de 54 países donde llega la plataforma.

El amor es ciego. La mecánica del programa es extremadamente sencilla y tiene puntos en común con los de otros tantos programas en los que desconocidos tienen sus primeros contactos antes de pasar a cosas serias. Aquí, quince hombres y mujeres tienen citas en las que no pueden verse. El programa pasa varios episodios con los concursantes yendo y viniendo en citas literalmente a ciegas cada vez más largas. Cuando encuentran a su pareja ideal pueden proponerse matrimonio, la única forma de encontrarse cara a cara.

La segunda fase del programa arranca con el puñado de parejas que se han comprometido pasando cuatro semanas en un complejo turístico y donde siguen conociéndose, además de interactuar con el resto de las parejas comprometidas. En la boda el compromiso se confirma o se rompe. Y como es costumbre en este tipo de programas, se hacen eventos especiales, meses después de concluida la temporada, para saber cómo le ha ido a cada una de las parejas después de la temida convivencia real.

Problemas técnicos. Sin embargo, esa reunión no se ha podido celebrar porque Netflix no ha estado a la altura de las expectativas técnicas. La noche del domingo estaba previsto que ese reencuentro varios meses después de la grabación original del programa se emitiera en directo a las cinco de la tarde, hora norteamericana. Sin embargo, por entonces la web de Netflix daba un mensaje de error donde se leía: "Perdón por la interrupción. Estamos teniendo problemas para reproducir Netflix. Por favor comprueba tu conexión a internet e inténtalo de nuevo.”

Se trataba de un especial con público real en lo que iba a ser un evento en el que Netflix iba a demostrar cierto músculo técnico. Sin embargo, tras una hora de retraso, un representante de Netflix anunció al público en el plató que el evento se grabaría y se emitiría en la plataforma en diferido. Hora y media después, la plataforma pedía disculpas por no haberlo podido emitir como estaba previsto. Finalmente, ha anunciado la emisión global a las 12 PT del 17 de abril (es decir, a las nueve de la noche de ese mismo día en España.

Los nervios del directo. No es la primera vez que Netflix pone en pie un evento de estas características. Ya lo hizo el pasado 4 de marzo con el especial de comedia 'Chris Rock: Selective Outrage', que no tuvo problemas técnicos de importancia. Pero esta es la primera vez que lo hace intentando dar alas a un programa propio cuya naturaleza es la de producto grabado, y ha salido mal.

Netflix volverá a intentarlo, aunque no con un programa de estas características, sino con la cara más habitual de las retransmisiones en directo (junto con los deportes, lodazal de derechos en el que de momento la plataforma prefiere no adentrarse): las entregas de premios. Por eso, 2024 emitirá la ceremonia de los Screen Actors Guild Award, que no solo será la primera gala de este tipo retransmitida en directo por Netflix, sino por cualquier plataforma de streaming.

Buscando la distinción. En este momento de semi-transición para el streaming, en el que las plataformas buscan nuevas identidades a las que acogerse con reformulaciones de los contenidos o experimentos de distinto tipo, Netflix tiene en las emisiones en directo una oportunidad de diferenciarse. Pero tendrá que sobreponerse a las cuestiones técnicas.

Sin duda, los deportes son el vellocino de oro de los directos: Prime Video y Apple TV, por ejemplo, están en Estados Unidos apostando fuerte por retransmisiones de fútbol y béisbol respectivamente. Sin duda veremos en un futuro cercano a la plataforma perfilar sus emisiones en directo, ya que tiene el músculo financiero y la ambición técnica para ello. Paradójicamente, la abanderada de "la nueva televisión" volverá a los shows en directo, característica de la televisión tradicional, con sus grandes eventos y sus horarios inamovibles.

Cabecera: Netflix

