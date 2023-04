Netflix está dando pasos nunca vistos, y lo está haciendo por un buen motivo: las exigencias de su audiencia

Las plataformas de streaming están pasando por un año con ciertas turbulencias. HBO recupera dos de las franquicias más indiscutiblemente potentes de Warner, en Disney hay continuos cambios, entradas y salidas que afectan a Disney+, y Netflix no está dando sus mejores resultados de audiencia. Por eso está cambiando estrategias que hasta hace poco eran más o menos sagradas para la plataforma.

Little Sky, punta de lanza. La última de ellas, como desvela Deadline en exclusiva, es que va a encargar un piloto de 'Little Sky', un proyecto modesto rodado con una sola cámara y producido e interpretado por Samara Weaving (dando vida a una periodista ambiciosa que llega a un pequeño pueblo para descubrir dónde está su alcalde, desaparecido misteriosamente). Su creador y director, Rightor Doyle, va a poner en pie este piloto, y según el resultado, Netflix encargará o no la serie al completo.

Los pilotos como tradición. Netflix lleva doce años dando luz verde a temporadas completas sin necesidad de pilotos, que es la práctica usual en la televisión tradicional, especialmente en géneros como las sitcom, donde se puede experimentar con tonos y repartos, y ver si funcionan más allá de un frío guión. Esta función la cumplían en Netflix las temporadas completas, lo que supone un gasto considerable.

De momento, este viraje en la estrategia de Netflix es un caso aislado, y no está confirmado si es el principio de un cambio a la larga. De hecho, con la llegada del streaming se han popularizado fórmulas mixtas como las de HBO Max y Prime Video, que encargan tanto pilotos de posibles series como temporadas completas. Pero sí que es una primera señal de que Netflix se ha dado cuenta de lo mal que sienta entre su audiencia tener tantas series canceladas después de una única temporada.

Aún hay muchas cuestiones que distinguen a Netflix. Hay que tener en cuenta que Netflix ha inventado, en muchos sentidos, el negocio del streaming tal y como lo entendemos hoy, y por eso permanece fiel a algunas de sus claves en cuento a la difusión de sus contenidos. Por ejemplo, el lanzamiento de temporadas completas, y no semana a semana. Netflix ha coqueteado con el estreno semanal de episodios en series de producción ajena, como 'The Good Place', y también realities desde hace un par de años, como está haciendo actualmente en 'Love Is Blind'.

Mientras siga produciendo el enorme volumen de series que produce, esta forma de distribuir no será un problema, pero el exceso de contenidos y plataformas puede llevarle a reconsiderar la validez del binge-watching. Y eso sí que sería claudicar hasta un punto nunca visto con anterioridad. De momento, este piloto de 'Little Sky' puede apuntar a un replanteamiento de fórmulas, lo que nunca es mala señal para una plataforma de streaming.

Cabecera: Netflix / Disney

