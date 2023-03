Disney despide a una polémica leyenda de Marvel. El futuro de sus cómics ahora está lleno de incógnitas

Durante mucho tiempo fue uno de los nombres propios clave para la división de películas de Marvel, tanto para lo bueno como para lo malo. Su nombre se asocia a algunos de los grandes éxitos de la compañía, pero también a fracasos como 'Inhumanos' y a considerables choques de egos con Kevin Feige. Disney ha hecho oficial que Isaac 'Ike' Perlmutter ya no seguirá ostentando el cargo de Presidente de Marvel Entertainment, como parte de los 7.000 despidos que anunció hace unos días.

Marvel Entertainment no está vinculada abiertamente con Marvel Studios, que son quienes se encargan de las películas, sino que es la división tradicional de la compañía, centrada en los juguetes y cómics. Disney ha decidido, según informa The New York Times, que este ala del negocio sería absorbido por la casa matriz, y que por ello Perlmutter, de 80 años de edad, dejará de tener un papel relevante en la empresa. Junto a él caen también Rob Steffens, copresidente de Marvel Entertainment, y John Turitzin, consejero jefe. Con esos cambios queda claro que Disney toma control de Marvel, con Dan Buckley reportando a Feige.

El papel de Ike Perlmutter, pese a las innumerables polémicas y conflictos en los que se ha visto envuelto, es esencial para entender la evolución de la editorial. Ha estado presente desde una situación de semi-crisis a principios de siglo a la compra de Disney en 2009 tras el apabullante éxito de 'Iron Man', producido por el estudio que Perlmutter creó en 2007. Su trayectoria como editor de los cómics, donde permaneció mientras los Vengadores se convertían en la mitología más importante de la cultura pop moderna, siguió siendo muy discutida debido a su legendaria tacañería y su mala gestión.

Perlmutter, siempre atento a los gastos innecesarios, dejaba que los cómics se agotaran, que se multiplicaran las ediciones de sus cabeceras de forma caótica y que Marvel no atendiera a las continuas peticiones de reimpresión de los clásicos para apoyar las películas, algo que en países como España se hace más y mejor. Este cese de Perlmutter hace pensar que Disney va a aprovechar de forma infinitamente más comercial las posibilidades de una editorial como Marvel, y que veremos más licencias a otras editoriales como las fantásticas reediciones de clásicos que se han visto en los últimos años a manos de empresas como Scholastic, Penguin Randon House o Taschen.

Una presencia en la sombra

Eso no quiere decir que Perlmutter supusiera un poder despreciable dentro de la nueva Marvel, la adquirida por Disney. Como jefe de Marvel Entertainment, es decir, la división de consumo directo, se había convertido en uno de los principales inversores de Marvel, e intentó manipular la junta de accionistas a través de un inversor, Nelson Petz. Esto le llevó a enfrentarse en más de una ocasión con Bob Iger y, por supuesto, con Kevin Feige, a quien llegó a intentar despedir. Tampoco ayudaron a mejorar su fama su rampante homofobia y racismo, que a menudo chocaban con los valores que quería transmitir Disney, o su nada disimulada vinculación con Trump.

Perlmutter es el responsable del caos de licencias de personajes Marvel a distintas productoras, lo que ha llevado a que Spider-Man y los mutantes no estuvieran a disposición de Disney aún tras la compra de Marvel (el tema del Trepamuros sigue siendo peliagudo). Pero sus continuos intentos de recortar gastos en películas como las del Dr. Strange le llevaron a ser apartado de la producción de los films desde 2015. En Disney estaba claro que Perlmutter acabaría saliendo de la compañía, pero no estaba claro cuándo.

La única duda sobre la mesa, quizás, es qué pasa ahora con Marvel. Después de su polémica etapa al frente, que le llevó a tomar decisiones como instalar una veintena de cámaras para vigilar a sus empleados, los fans se preguntan qué será de una editorial cuyo única función ya es crear historias de apoyo para las películas. Los cómics Marvel no son el núcleo del negocio, sino el remanente de épocas muy distintas: ¿hasta qué punto va a seguir Disney suministrando un balón de oxígeno?

