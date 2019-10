Kevin Feige es ahora el director creativo de Marvel y se convierte en el máximo responsable de las películas, series y cómics

En uno de los cambios estructurales más importantes para Marvel, hoy la compañía nombró a Kevin Feige como su nuevo director creativo, lo que significa que pasará a ser responsable de las historias en películas, series de televisión, animación y cómics, según apuntan desde Deadline.

Es decir, ahora las divisiones de Marvel Television, Marvel Family Entertainment y Marvel Entertainment le reportarán a Feige, quien mantendrá su puesto de presidente de Marvel Studios. Esto significa que podríamos estar ante una unificación de historias que salten de formato para crear un universo de mayor tamaño. Si el MCU (Marvel Cinematic Universe) ya nos parecía grande y espectacular en el cine, con esto parece que Disney y Marvel buscan dar un importante paso hacia la unión de todos sus formatos.

Uno de los cambios más importantes en la historia de Marvel

De acuerdo a la información, Feige continuará reportando al co-presidente y director creativo de Walt Disney Studios, Alan Horn, y al co-presidente Alan Bergman. Mientras que Dan Buckley seguirá siendo presidente de Marvel Entertainment, responsable de las publicaciones (cómics), ventas, servicios creativos, juegos, licencias y eventos.

Jeph Loeb se mantendrá al frente de Marvel Television, que ahora mismo parece ser una de las prioridades de Disney ante la llegada de Disney+. Hay que recordar que Marvel Television fue la encargada de la producir junto a Netflix 'Daredevil', 'Jessica Jones', 'Luke Cage', 'Iron Fist', 'The Defenders' y 'The Punisher', las seis series ahora canceladas.

'Agents of SHIELD' es ahora mismo la serie más longeva de Marvel Television y llegará a su fin con su séptima temporada. Esto mientras que siguen produciendo 'Runaways' para Hulu y 'Cloak & Dagger' para Freeform.

Ahora mismo las prioridades se centran en Disney+ y sus ocho series programadas: 'The Falcon and the Winter Soldier', 'WandaVision', 'Loki', 'What If?', 'Hawkeye', 'She-Hulk', 'Ms. Marvel' y 'Moon Knight'. Así como en Hulu y sus cuatro series para adultos: 'Howard the the Duck', 'MODOK', 'Hit-Monkey' y 'Tigra and Dazzler', que a su vez darán vida a una quinta serie llamada 'The Offenders', que será un crossover de las cuatro series, algo similar a lo que ocurrió con 'The Defenders'.

Es decir, Marvel apostará en grande su participación en la televisión y Disney quiere que Feige repita el éxito de MCU ahora en las series. Y es que Feige ha sido una pieza importantísima para el crecimiento de Marvel, ya que además del MCU, él fue quien negoció con Sony la participación de Spider-Man en el MCU, y fue responsable de la historia en 'Far From Home', la cinta del personaje más exitosa en la historia con una recaudación de más de 1.130 millones de dólares. Esto sin mencionar las actuales negociaciones que hicieron que Marvel y Sony firmaran un nuevo acuerdo de colaboración para seguir cruzando historias con Spider-Man.

Por si no fuera suficiente, Feige es quien ha estado detrás de cada una de las películas de Marvel los últimos diez años, que han sido un rotundo éxito al generar más de 26.800 millones de dólares en todo el mundo. Además, bajo el control de Feige se consiguió que 'Avengers: Endgame' se convirtiera en la película más taquillera de la historia, y 'Black Panther' se convirtiera en la primera película de Marvel nominada al Óscar a Mejor Película, esto después de recaudar 1.300 millones de dólares.

Y además ahora Feige también se encargará de desarrollar una nueva película de 'Star Wars' bajo una línea narrativa completamente nueva.

Vamos, Disney sabe que Feige es una joya que hay que cuidar y ahora están moviendo ficha para ampliar sus habilidades y seguir dominando este mercado como lo han hecho en la última década.

Foto | Marvelfan2017