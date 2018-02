Marvel y la gallina de los huevos de oro: 10 años después los superhéroes siguen siendo un filón

Diez años han pasado desde que Marvel Studios iniciara su andadura en el mundo del cine. Desde entonces su Marvel Cinematic Universe ha servido para dar vida en la pantalla a decenas de superhéroes y supervillanos que hasta no hace mucho solo podíamos encontrar en sus cómics.

En todo ese tiempo Marvel Studios ha producido 18 películas con unos ingresos combinados en taquilla de más de 5.200 millones de dólares. Toda una gallina de los huevos de oro que otros también tratan de exprimir: otros estudios, rivales como DC y cadenas como Netflix hacen que tengamos superhéroes por todos lados.

Benditos superhéroes

Quién lo hubiera dicho. Los viejunos del lugar que pasamos la década de los 80 coleccionando cómics Fórum soñábamos con un Universo Cinemático que en aquel entonces era inviable por recursos. Por lo menos teníamos a Superman, pero la presencia de películas de superhéroes fue ridícula en la cartelera hasta el año 2000.

Fue entonces cuando muchos vimos en 'X-Men' (20th Century Fox, 2000) la prueba de que se podían hacer películas de superhéroes entretenidas y que sobre todo no ridiculizaban a los cómics en los que esos personajes nos habían conquistado.

Aquel cambio de milenio nos trajo por fin al lanzarredes con un 'Spider-Man' (Columbia Pictures, 2002) muy conseguido (sobre todo cuando lo comparábamos con algunos intentos anteriores) y, poco a poco, el goteo de más y más películas que comenzaban a llevar a la pantalla algunos de los superhéroes más conocidos de Marvel.

'Daredevil', 'Hulk', y 'Los 4 Fantásticos' fueron claros ejemplos de que los superhéroes estaban para quedarse. Algunos, claro, porque otros hacían apariciones más discutibles, al menos en taquilla y crítica. 'Elektra', 'The Punisher', 'Blade' o 'El Motorista Fantasma' no tuvieron el mismo recibimiento que esas primeras espadas del Universo Marvel.

Si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo

Fue entonces cuando a Stan Lee y su equipo se les encendió la lucecita. ¿Por qué licenciar franquicias cuando nosotros podemos sacarles partido? Así fue nació Marvel Estudios, que debutó como estudio de cine con el estreno en 2008 de 'Iron Man', que encumbró a Elon Musk Robert Downey Jr. como el estandarte de una generación de superhéroes de nuevo cuño que además de salvar al mundo lo hacían con salero.

Desde entonces, repetimos, 18 películas han visto cómo Marvel tenía razón. Las películas tenían atractivos distintos para públicos distintos, y con sus luces y sus sombras —que de todo ha habido, ciertamente— Marvel Studios ha sido la abanderada de una era en la que los superhéroes nos han rodeado no solo en esas producciones, sino también en otras de productoras que llegaban a acuerdos con Marvel tanto para producciones de cine como de televisión.

Los vengadores y sus integrantes han sido claros protagonistas de ese Universo Cinemático Marvel, aunque ha habido sorpresas con la fantástica 'Guardianes de la Galaxia' en la que el tono humorístico dominaba a la trama en sí. De hecho esa práctica (que puede gustar más o menos, pero que en taquilla funciona) parece haberse extendido a otras producciones, y la reciente 'Thor: Ragnarok' es una prueba de ello.

El futuro también será de los Vengadores. En 2018 llegan 'Avengers: Infinity War' y las aventuras de 'Ant-man and the Wasp', mientras que en 2019 llegará la prometedora 'Capitana Marvel' y una nueva entrega tanto de 'Los Vengadores' como de 'Spider-Man'. Será en 2020 cuando veamos la tercera entrega de 'Guardianes de la Galaxia', y a partir de ahí todo son rumores y posibilidades abiertas.

Pero si hablamos de otras productoras, 20th Century Fox ha seguido defendiendo con bastante acierto el legado de 'La Patrulla X', dando protagonismo absoluto al que (al menos para mí) se ha convertido en símbolo de esta generación de superhéroes: Lobezno, que con la prodigiosa 'Logan' (20th Century Fox, 2017) demostró que las películas de superhéroes pueden ir más allá de las palomitas.

Más de 300 millones de dólares en taquilla para cada película (sin contar el estreno de '[Black Panther](https://www.xataka.com/cine-y-tv/black-panther-review-cuando-el-cine-de-superheroes-puede-ser-trepidante-concienciado-e-innovador)') que dejan claro que esto es un filón. Fuente: Box Office Mojo

No solo eso: en 20th Century Fox se han sacado de la manga genialidades como 'Deadpool' de la que pronto veremos segunda parte que han confirmado que las películas de superhéroes para mayores de 18 años (por trama o contenido explícito) tienen mucho sentido. Marvel por ahora no irá por ese camino... eso que se pierde.

Columbia no ha tenido tanta suerte con algunos refritos de Spider-Man, pero la última aparición del trepamuros en 'Spider-Man: Homecoming' dio a muchos por fin al superhéroe que esperaban, ya muy metido (con o sin calzador, decidan ustedes) en el Universo Cinemático Marvel, ya que la producción fue conjunta con Marvel Studios.

Mención aparte (merecería un artículo, pero hemos querido centrar este en Marvel Studios y en Marvel como tal por ese décimo aniversario) merecen todas las producciones que se han derivado de cómics de DC, con Warner Bros. y DC Entertainment igual de prolíficas y con unos Superman y Batman que dominan el panorama pero que hace poco han visto como una maravillosa (valga la redundancia) 'Wonder Woman' les robaba todo el protagonismo, y bien robado además. Pero como decíamos, DC merecería su propio tema aparte.

La televisión se contagia del fenómeno superheróico

La fiebre de los superhéroes se ha extendido en todo tipo de ámbitos, pero el más cercano al cine es desde luego el de la televisión. Las grandes cadenas televisivas han llegado a acuerdos para licenciar distintos personajes de Marvel, y lo han hecho en muchos casos con un gran éxito.

Tenemos a ABC con su 'Agents of S.H.I.E.L.D.', 'Agent Carter' y sus 'Inhumans', a Fox con 'The Gifted' y a Hulu con 'Runaways', por poner algunos ejemplos.

Sin embargo es Netflix la que ha sido más prolífica en este ámbito, y ha creado su propio y particular segmento del Universo Cinemático de Marvel con 'Daredevil', 'Jessica Jones', Luke Cage', 'Iron Fist', 'The Punisher' y 'The Defenders'.

Como ocurre en el mundo del cine, no todo ha sido de color de rosa en esta oferta, que ha tenido sus luces y sus sombras (ejem, 'Iron Fist', ejem), pero como sucede en la gran pantalla, tenemos la suerte de estar viviendo una época en la que hay de todo para casi todos.

De hecho toda esta sobrecarga de superheroísmo nos hace pensar cuáles serán las próximas grandes estrellas de ese panorama en los próximos 10 años, más allá de lo anunciado por Marvel Studios o el resto de productoras. ¿Qué cómics echáis en falta en la gran (o pequeña) pantalla?

Sean los que sean, no os preocupéis porque seguro que todos ellos acabarán llegando, sobre todo cuando parece demostrado que a esta gallina le quedan muchos huevos de oro por poner.

Son buenos tiempos para los fans de los superhéroes. Magníficos, diría yo. Súper.

