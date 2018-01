Ya tenemos primer tráiler de 'Ant-Man and The Wasp': el hombre hormiga vuelve a la batalla aunque le toca hacerlo en equipo

Aún nos queda mucho de super héroes por disfrutar tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Por supuesto, Marvel será un importante horno de jugosas producciones este año y de momento nos presenta el tráiler de 'Ant-Man and The Wasp' ('El Hombre Hormiga y la Avispa').

Algo menos de dos minutos en los que nos muestran algunas pinceladas de lo que será la segunda película de este personaje como protagonista, tras 'Ant-Man' ('Ant-Man: el hombre hormiga') estrenada en 2015. En esta ocasión y como ya anticipa el título, se trata de un tándem formado por dos humanos-insecto a quienes les tocará lidiar con ataques, combates y escenas al más puro estilo 'Matrix' (aunque a pequeña escala).

Superhéroes que caben en la palma de tu mano

En lo poco que nos anticipa el tráiler vemos caras conocidas, dos en especial (además de la de Michael Douglas como Hank Pym): la de Paul Rudd, que vuelve a representar a Scott Lang (el ser humano que hay bajo el traje de Ant-Man) y la de Evangeline Lilly, que encarna a Hope Van Dyne. Es ella la Avispa protagonista, hija de Hank Pym y Janet Van Dyne, heredando de ésta última el manto de avispa.

Lo que veremos en el film es la continuación tras todo lo ocurrido en 'Capitán América: Civil War', tras lo cual Lang deberá afrontar todo lo que le viene tras decidir ser a la vez un padre de familia y un superhéroe. Toda una serie de escenarios y personajes que veremos en escalas que irán desde el tamaño hormiga hasta el de colosales figuras, con los siempre elementos graciosos que suelen tener estas producciones (atentos al final del tráiler que ya asoma uno).

No nos dicen nada de la fecha de estreno global en este pequeño avance, pero el estreno de 'Ant-Man and the Wasp' en Estados Unidos está programado para el próximo 6 de julio de 2018, tanto en formato estándar como en IMAX y 3D.