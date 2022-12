La final del Mundial bate récord de tráfico en los 25 años de Google: nunca se buscó tanto sobre una misma cosa

El Mundial es un evento único. Y la expectación que genera es de récord. Tras la victoria de la Selección Argentina contra Francia se han dado a conocer las cifras de tráfico y han marcado hitos inalcanzables hasta ahora.

Porque más allá de mirar el partido, los usuarios han buscado en internet todo tipo de información relacionada. Desde los jugadores más destacados hasta información sobre los equipos. Según ha explicado el propio Sundar Pichai, CEO de Google, la final del Mundial ha provocado que Google registre sus datos de tráfico en búsqueda más altos de sus 25 años de historia.

No han trascendido más detalles de este importante hito, pero es la confirmación del enorme tirón mediático que tiene la Copa del Mundo de fútbol, que ocurre cada cuatro años. Durante la celebración se había apuntado que el tráfico estaba siendo muy alto, pero ha sido durante la final entre Argentina y Francia donde se han superado todos los récords previos.

Search recorded its highest ever traffic in 25 years during the final of #FIFAWorldCup , it was like the entire world was searching about one thing!