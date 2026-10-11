Tiene 16 episodios y lleva ocho años en Netflix: en cuatro semanas dejará de estar disponible

Si eres de los que, como yo, aún no viste 'The end of the f***ing world' a pesar de tenerla desde años en la lista, tengo malas noticias: Netflix le ha dado un ultimátum de cuatro semanas. La plataforma mantenía la distribución en exclusiva, pero el acuerdo llega a su fin. Tras la salida del catálogo, sus dos temporadas se quedarán en el limbo de las producciones sin soporte físico ni plataforma de streaming a la que acudir.

Menos de un mes. Quien quiera ver la serie completa tiene que liquidar 16 capítulos antes de la fecha señalada por Netflix: el próximo 5 de noviembre. La mayoría ronda los 20 minutos de duración, así que resulta factible hacerse un maratón de finde con ellos. Y no es por meter prisa, pero quedan solo cuatro fines de semana (también va por mí).

Toca decirle adiós a 'The end of the f***ing world'

Las rotaciones de catálogo son habituales en todas las plataformas de streaming, especialmente en Netflix. Lo que resulta extraño de este caso es que 'The end of the f***ing world' es una producción propia de la plataforma de streaming, en colaboración con Channel 4. Con la polémica que estamos viviendo en los videojuegos con el fin del soporte físico, la salida afianza la sensación de que estamos vendidos ante las decisiones de las distribuidoras.

Adolescentes a la fuga. La historia adapta las viñetas de Charles Forsman a través de una comedia negra criminal que combina el dramatismo con la comedia juvenil. Sigue los pasos de un joven con rasgos de psicópata en potencia y de una compañera rebelde en busca de aventuras. El resultado, hasta hora, son dos temporadas de ocho capítulos cada una.

Respaldo de la crítica. La adaptación escrita por Charlie Covell contó con una buena acogida. En Rotten Tomatoes registra un 94 % de valoraciones positivas de la crítica y un 92 % de la audiencia. En IMDb ronda el 8 sobre 10, mientras que en SensaCine se queda con un 3,9 sobre 5 del voto popular.

Pese a que 'The end of the f***ing world' parece tener una gran aceptación entre el público, la serie sale de Netflix, plataforma donde podía verse la serie a nivel mundial. Channel 4 podría seguir conservando los derechos, pero aún no se sabe qué ocurrirá con ellos. Tras ocho años al alcance del mando a distancia, el futuro de la serie se funde a negro en España.

Volver a verla ya no depende solo de nosotros. Cada retirada como esta nos recuerda que aquello que nos gusta no tiene por qué seguir ahí en el futuro. Podemos estar dispuestos a pagar y no encontrar una manera legal de ver ese contenido. Si tampoco existe una edición física a la que recurrir, recuperar esa historia depende de algo demasiado difuso: de un acuerdo de distribución.

Me toca darme un maratón antes del 5 de noviembre, porque 'The end of the f***ing world' es una serie que quería ver. Lástima tener en cola decenas de series más. Espero que esas aguanten más tiempo en catálogo.

Vía | GryOnline

Imagen | Netflix

En Xataka | Hace 71 años una familia llevó esta historia al cine. Ahora otra generación de esa misma familia la ha recuperado para Netflix