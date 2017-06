Netflix te ofrece un amplio catálogo de series y películas, pero comete el incómodo error de no decirte claramente cuales son los cambios que habrá en él. Por eso, hoy te vamos a decir cómo saber qué contenido va a desaparecer del catálogo de Netflix en los próximos días.

Te enseñaremos a hacerlo a través de la página uNoGS, que está especializada en recoger el movimiento del catálogo de Netflix en todos los países en los que está disponible. En ella no sólo sabrás qué está a punto de desaparecer del tuyo, sino que también podrás ver qué contenido se ha añadido al catálogo en los últimos siete días.

Ver qué series y películas se van de Netflix

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la página de uNoGS, concretamente en la sección Country Details que aparece en la barra superior, y que muestra todo el catálogo de países al que puedes acceder. Ahora pulsa el botón Edit 95/95 Countries que puedes ver en la parte de arriba a la izquierda.

Al hacerlo verás una lista más pequeña en los que los países aparecen sólo por su bandera. Tienes que hacer que sólo tu país quede seleccionado. Una manera fácil es pulsar primero el botón UnCheck All para deseleccionarlos todos, y luego simplemente pulsar sobre la bandera de tu país. Una vez elegido tu país pulsa el botón Save Selection en la parte inferior derecha.

Cuando lo hagas verás tu país con su bandera y nombre, así como la cantidad de vídeos totales, películas y series que tiene Netflix en él. Debajo hay dos botones, y si pulsas sobre el de Videos about to expire te aparecerá el contenido que va a desaparecer del catálogo de Netflix en tu país. Lo muestra con pequeñas fichas con título, descripción del contenido y la fecha en la que se va del catálogo marcada con expires on.

Si no quieres quedarte sin ver esa serie o película, sólo tienes que pulsar sobre su título en la lista del contenido que va a desaparecer. Al hacerlo entrarás en una ficha mucho más amplia, y en la que tienes un botón Watch Now que te lleva directamente al título en Netflix para que puedas añadirlo a tu lista o empezar a verlo inmediatamente.

Ver las series y películas recién añadidas

Además de ver el contenido que está a punto de expirar, esta página también te permite ver qué vídeos se han añadido en los últimos siete días al catálogo de tu país. Para eso, en la página de tu país de la web tienes que pulsar el botón New videos (last 7 days), y te aparecerá una completa lista con todos los añadidos.

Si prefieres estár al día de una forma más directa, también puedes seguir en Twitter a usuarios como Gallo de Netflix, que van publicando cada vez que detectan que se añade nuevo contenido para avisar a sus seguidores.

Tu lista de Netflix también te informa

Como sabrás, puedes añadir series y películas a tu lista para tener siempre a mano ese contenido que quieres ver. Entrando en la sección Mi Lista o haciendo click sobre el enlace Mi Lista en la parte superior de la lista podrás entrar a su sección, donde entre otras cosas podrás organizar todo lo que quieres ver.

En esta sección se te informará cuando una serie o película va a salir del catálogo de Netflix. Aparece a la derecha del todo de cada título, junto a la duración, y te pone la fecha en la que el contenido desaparece. Esta indicación sólo te saldrá en las películas que tienes en tu lista, por lo que sólo podrás informarte sobre la caducidad del contenido que tengas ahí.

