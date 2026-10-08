El estreno más importante de la semana en Netflix: un thriller de seis episodios con Josh Harnett y la atmósfera de Stephen King

Octubre acaba de empezar y ya tenemos decenas de estrenos en las principales plataformas. Hoy nos centramos en Netflix, que este jueves día 8 da la bienvenida a 'Bajo la superficie', una miniserie de seis episodios que mezcla misterio, una criatura marina y drama familiar en una pequeña comunidad pesquera de Terranova, todo con una atmósfera muy al estilo de los relatos de Stephen King.

Un misterio bajo el agua. La historia sigue a Calvin Penney (Josh Hartnett), un pescador de una pequeña localidad de Terranova que todavía arrastra el trauma por la misteriosa muerte de su padre décadas atrás. Todo cambia cuando una criatura marina comienza a aterrorizar a los habitantes de la zona. Calvin tendrá que enfrentarse a ella mientras intenta proteger a su familia y mantener unida a una comunidad que lleva años haciendo frente a sus propios problemas.

Para descubrir qué está ocurriendo, Calvin se alía con Fonda Howander (Mackenzie Davis), una investigadora marina que ha llegado a la zona. Juntos tendrán que enfrentarse a la criatura y descubrir qué secretos se esconden bajo las aguas de Terranova.

Un reparto conocido. Josh Hartnett encabeza el reparto como Calvin Penney, mientras que Mackenzie Davis interpreta a la investigadora Fonda Howander y Charlie Heaton, conocido por 'Stranger Things', da vida a Wade, el hijo de Calvin. El reparto se completa con Willow Kean, Ruby Stokes, Rohan Campbell y Kaleb Horn.

La serie ha sido creada y producida por Jesse McKeown, guionista conocido por 'The Umbrella Academy', y cuenta con Karen Walton ('Orphan Black'), Perry Chafe y Natty Zavitz como guionistas. Entre los directores están Jamie Childs ('The Sandman'), Helen Shaver ('The Penguin') y Stephen Dunn ('Closet Monster').

Rodada en Terranova. La ambientación es una parte clave de la serie. El equipo creativo cuenta que prescindieron de los cromas, filmando muchas escenas en mar abierto para reflejar el entorno de la forma más fiel posible. El creador de la serie explica que llevaba años queriendo ambientar una historia allí por el carácter aislado y particular de la región.

Inmersión en la comunidad. Para afinar los detalles culturales, los actores también se sumergieron en la cultura local. Josh Hartnett perfeccionó el acento local escuchando emisiones de radio para pescadores y conviviendo con habitantes de la zona, mientras que Charlie Heaton frecuentó pubs locales para familiarizarse con la comunidad.

'Bajo la superficie' tiene un total de seis episodios y ya se pueden ver en Netflix.

Imagen | Netflix

Vía | Gry Online

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