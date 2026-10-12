Ben Affleck tiene una nueva película en la que ha utilizado IA para "muchas cosas", pero no te va a decir cuáles

Estamos en un punto en el que hay un acalorado debate sobre el uso de la IA. Hay muchas herramientas disponibles, lo que amplía los ámbitos en los que puede impactar, y el mundo del cine no se está quedando al margen. Hay críticos como Guillermo del Toro o Hayao Miyazaki, dos de los genios de este arte, pero también quien abraza la tecnología para crear series enteras o para sustituir los VFX. Y una de las voces con más peso en el debate del uso de la IA en Hollywood es la de Ben Affleck.

En su última película la ha "usado para muchas cosas", pero tiene claro que hay una línea roja y que dentro de unos años nos reiremos al recordar la IA como si fuera Terminator. El contrapunto es que Affleck defiende la IA... porque tiene una empresa de IA.

En corto. Hace unos días, en un evento de Bloomberg, comentó que para su nueva película para Netflix ('Animals') ha usado la IA "para muchas cosas". El giro es que se negó a detallar cuáles y su argumento es que, si el cine busca fomentar la ilusión de realidad, no tiene sentido desvelar el truco.

En el mismo evento, Affleck aseguró que lo que hay que hacer es fomentar el uso de la IA como una herramienta más siempre que se haga de forma ética y catalogó su nueva cinta como "muy humana". No pienses que es animación o algo como 'Star Wars' repleto de VFX, ya que 'Animals' es la historia de un candidato a la alcaldía de Los Ángeles cuyo hijo es secuestrado y tanto él como su mujer se implican en conseguir el rescate.

"Me siento incómodo con algunas de las formas en las que algunas compañías de tecnología se comportan en torno al uso de la imagen de las personas. Si le das esto a personas que realmente hacen películas, los resultados serán mucho mejores" - Ben Affleck

Con cabeza. Las declaraciones así no suelen quedar en un vacío y, al día siguiente, Affleck explicó a The Hollywood Reporter que nunca usaría sistemas de IA entrenados con obras protegidas por derechos de autor, que sean de colegas o gente a la que admira.

Según él, han usado una IA que se ha entrenado con un conjunto de datos propios para no depender de material extraído sin permiso y que no quiere "fabricar gente falsa ni sustituir a nadie", defendiendo que, simplemente, es una herramienta de postproducción más.

Negocio. ¿Cómo sabe Affleck que esa IA que ha usado no ha sido entrenada robando todo lo que puede, como se ha demostrado tantas (y tantas, y tantas) veces? Pues porque resulta que algo sabe del tema. El actor, director, productor y guionista fundó en 2022 una empresa llamada InterPositive que crea esas herramientas de postproducción mediante IA.

Para alimentarlo, explicó que construyeron un modelo propio a partir de uno de código abierto entrenado con miles de horas de metraje y lleva mucho tiempo defendiendo un uso ético de la tecnología (en cuanto a derechos de autor, otra cosa es todo lo que tiene que ver con el consumo eléctrico y lo que conlleva esta tecnología, claro). También se ha dedicado a restar épica a la herramienta, mencionando que no es magia ni una superinteligencia o con sensibilidad, y que dentro de un tiempo nos reiremos cuando la recordemos como Terminator.

Y un detalle importante, Netflix compró InterPositive en marzo de este año por unos 600 millones de dólares.

La línea roja. Eso sí, dentro de la ética está el cómo se usa. Para Affleck, una cosa es automatizar una tarea concreta dentro de un oficio y otra es reemplazar a quien la realiza. Es esa persona la que tiene el criterio para decidir cómo se aplica esa inteligencia artificial.

Pero claro, el discurso está bien hasta que recordamos que la propia Netflix publicó ofertas de trabajo para expertos de IA justo en plena huelga de guionistas y actores.

"No estoy interesado en hacer películas donde escribes cosas y aparecen porque no creo que eso le vaya a importar una mierda a nadie nunca. No querría ser parte de ello si fuera así" - Ben Affleck

Ya veremos. 'Animals' llega a Netflix este viernes 9 de octubre y Affleck ha comentado que, si alguien nota que hay IA es porque el truco no ha funcionado o se ha hecho mal, igual que un mal efecto visual o una mala interpretación. Lo cierto es que tengo curiosidad por verla a ver si descubro el truco o si esto es puro marketing y resulta que es como la bochornosa intro de la serie de 'Stuart Fails to Save the Universe', de HBO Max:

Más allá de lo de Affleck, es evidente que la IA se está abriendo paso a codazos en el sector del cine. Ejemplos ya hay muchos, pero ahora ya hay quien empieza a decir que está al nivel de lo que puede crear un estudio de Hollywood. Y no lo dice un cualquiera, sino el nuevo director general de BBC tras ver un episodio de 50 minutos de 'Doctor Who' que alguien hizo con IA.

El discurso es el de siempre en cualquier sector, eso de que "seis mil millones de personas tienen la capacidad en sus manos para crear contenido al nivel de un estudio de Hollywood". Mañana cenaré en una pizzería italiana, pediré una tremenda pizza margarita y, cuando me la traigan, subiré una foto diciendo que la he creado yo.

Pero bueno, no se sabe qué es lo que vio el directivo de la BBC, pero se sospecha que es el vídeo de arriba, una creación fan que muestra inconsistencias, planos cortos de apenas unos segundos y, al contrario de la herramienta de Affleck, esta no puede decirse que se haya creado sin robar nada.

A juzgar por los comentarios, a nadie le importa.

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