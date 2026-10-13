Netflix se hace con los derechos del Mundial 2030 en España y emitirá los 104 partidos para sus suscriptores

No hemos salido de un Mundial de fútbol y ya estamos hablando del que se jugará en tres años y medio. Y no es una nueva polémica por la sede de la final y los países organizadores, sino porque ya tenemos el ganador de la guerra de licencias para emitir la Copa Mundial de la FIFA 2030 en España y Andorra: Netflix.

Y lo bueno es que no podrán cancelar la segunda temporada.

En corto. A través de su newsletter, Netflix ha confirmado que se ha hecho con los derechos audiovisuales exclusivos del Mundial 2030 que organizarán España, Portugal y Marruecos (pero con partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay) para poder emitir la competición íntegra tanto en España como en Andorra.

Según la compañía, la cobertura será integral, por lo que los 104 partidos del evento se emitirán en directo, así como previas, programas al descanso y al final de los partidos y resúmenes diarios.

¿Y el fútbol gratis? La compañía ha asegurado que se podrá ver un partido gratis en España cada jornada y ofrecerá a una cadena nacional de televisión en abierto un paquete de partidos gratuitos entre los que se incluirán todos los de España, las dos semifinales y la final. Es decir, si no quieres Netflix y sólo te interesan los partidos de España o directamente los tres últimos partidos, no tendrás que pagar.

Culminación. Faltan detalles que conocer, como esa cadena de televisión que ofrecerá los partidos en abierto, si Netflix se sacará de la manga nuevas subidas de precio para amortizar la compra millonaria de los derechos o, incluso, una nueva suscripción única para el fútbol, pero lo evidente es que es el punto culminante de una relación de Netflix con el deporte que viene de lejos.

Aparte de los derechos en Estados Unidos y Canadá de los mundiales femeninos de 2027 y 2031 y derechos para retransmitir en directo en EEUU tanto la NFL (fútbol americano) como la WWE, combates de boxeo, MMA y la MLB (liga de béisbol), Netflix tiene una larga trayectoria de documentales deportivos, algunos con una producción de altísimo nivel. Hacerse con los derechos del Mundial 2030 en España es la guinda a ese pastel.

Streaming siendo cada vez más la TV de siempre. Es curioso el giro que están dando las plataformas de vídeo por streaming. Comenzaron siendo una alternativa asequible a una televisión convencional con programas de calidad cuestionable y plagados de anuncios para terminar fichando a esas mismas 'estrellas' de la pequeña pantalla para hacer los mismos realities, metiendo anuncios con calzador y dejando de ser... bueno, asequibles.

Con la llegada del fútbol se evidencia aún más que la nueva televisión es cada vez más parecida a la televisión de siempre, y Netflix no es la única. Prime Video tiene en exclusiva el Thursday Night Football de la NFL y emite en algunos países deportes como Roland-Garros y conciertos como el último de Shakira en Madrid hace apenas unos días. Apple TV firmó un contrato de 10 años con la liga de fútbol de Estados Unidos y desde este año emite la Fórmula 1 en EEUU, y en HBO se integra Eurosport como plataforma deportiva.

En Xataka | Netflix no es la tercera cadena de televisión más vista en España solo por un motivo: no es una "cadena" de televisión







