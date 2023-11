'Sálvese quien pueda' arrasa en Netflix gracias a algo: una de las estrategias más inteligentes de la plataforma

Después de varios días copando el número 1 de las listas de lo más visto en Netflix, la plataforma ha certificado en su Top semanal el puesto que ocupa 'Sálvese quien pueda', la nueva encarnación de 'Sálvame'. El éxito es indiscutible. Es un formato distinto al que La Fábrica de la Tele desarrollaba para Mediaset, pero pasar a primer plano los célebres colaboradores del programa ha sido una de las claves para este acierto estratégico de Netflix.

Las cifras. El Top que facilita Netflix con los programas más vistos de cada semana coloca a 'Sálvese quien pueda' (que recibe el título internacional de 'Fame after Fame') en el número 1 de lo más visto en España en el periodo del 6 al 12 de noviembre. Como el programa no aparece en tops de otros países ni entra en la lista internacional, Netflix no proporciona su número de espectadores o, como lo certifican ellos, visionados. El éxito, sin embargo, está fuera de toda duda, adelantando en España a títulos como 'Cadáveres', 'Elite' o 'Lupin'.

Las estrellas son ellos. Sin duda, una de las claves del éxito de 'Salvese quien pueda' es el protagonismo absoluto de los presentadores de 'Sálvame'. Netflix y La Fábrica de la Tele saben que en los últimos tiempos los espectadores del programa no acudían a enterarse de las últimas cuitas de las celebrities a las que despellejaban en directo, sino a disfrutar con las rencillas, las interacciones y los tragicómicos vaivenes de personalidad de los propios presentadores del espacio. En 'Salvese quien pueda' son ellos mismos interpretándose a ellos mismos sin necesidad de excusas.

La parrilla cambia. Netflix suele estrenar los viernes a primera hora de la mañana. Esta vez, y honrando los orígenes en la televisión tradicional de los protagonistas del espacio, el estreno fue a las 21.00 horas. En los primeros 50 minutos, el programa fue primer trending topic nacional, contabilizando 5.000 tuits publicados que solo fueron desbancados por el partido de LaLiga, que coincidió con el segundo episodio. Pasados los 150' minutos de duración de estos tres capítulos, el programa se asentó como segundo trending topic nacional y Lydia Lozano, por encima de competidoras como 'La Voz' o 'Gran Hermano VIP'.

A la caza del éxito. Netflix siempre ha estado atenta a los éxitos fuera del streaming en busca de potenciales programas y series que sumar a su catálogo. Desde maniobras más convencionales, como tratos con emisoras tradicionales (lo ha hecho varias veces con BBC, coproduciendo o continuando series como 'The Last Kingdom') a pactos con productoras que se mueven fuera de los márgenes del streaming. En este caso ha sido con La Fábrica de la Tele, dueña del formato 'Sálvame' y que desde su creación siempre ha trabajado con Mediaset y, ocasionalmente, las televisiones autonómicas o locales.

Nuevos horizontes en La Fábrica de la Tele. En la presentación para prensa de 'Sálvese quien pueda', Belén Esteban se despachó a gusto con sus antiguos jefes de Mediaset, burlándose de las alicaídas cifras de audiencia que están consiguiendo al no encontrar un reemplazo para 'Sálvame' ni siquiera con bazas aparentemente infalibles como Ana Rosa Quintana. Pero también se le escapó un pequeño detalle, que al parecer no estaba previsto que aún saliera a la luz, aunque 'El Economista' lo había adelantado hace unos días: La Fábrica de la Tele ha recomprado a Mediaset la participación que esta tenía de sus acciones. La productora un futuro podrá moverse con más libertad, y posiblemente, dado el éxito de este primer experimento, el streaming es un objetivo futuro.

Puentes entre televisiones. Las alianzas entre el streaming y las televisiones (o sus tentáculos productores, como este caso) no son nada inusuales en el panorama actual, donde presenciamos una singular mutación de las plataformas en cámaras de eco de los éxitos del mainstream. De ahí los pactos entre Prime Video y Mediaset para coproducir o emitir en primicia en la plataforma de Amazon sus series, a la inspiración en formatos que triunfaron primero masivamente en los canales lineales, desde 'Takeshi's Castle / Humor amarillo' a los múltiples derivados de 'Confianza ciega / La isla de las tentaciones' que ahora mismo asolan el streaming.

El trasvaso sigue. O, directamente, la licencia de productos y personajes que siempre hemos asociado a la televisión tradicional. Esta Navidad, Disney+ tiene un programa especial navideño con Isabel Preysler y su familia, abanderados tradicionales de la prensa del corazón más tradicional. La semana que viene, Prime Video estrena una nueva edición de 'Operación Triunfo' imitando hasta los tiempos y ritmos de las encarnaciones previas. Y los personajes de 'Sálvame' arrasando en Netflix después de que Tele5 haya acabado con su programa de forma apropiadamente aparatosa. Una tendencia que no se sabe si se prolongará en el tiempo, pero que desde luego, ahora mismo está ahí.

