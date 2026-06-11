La Kings League nació en 2023 para acabar con el fútbol tradicional. Tres años después ha declarado un ERE

Gerard Piqué construyó una liga de fútbol para la generación Twitch, y tres años después ha recortado el 50% de su equipo humano, cerrado sus ligas en Francia y Alemania sin fecha de regreso de momento, y paralizado la competición española seis meses. Y los números de internet y engagement en internet no eran malos, pero ese no era el problema. El problema es que el fútbol de verdad tiene otros lugares donde reina sin rival.

Qué ha pasado. Los trabajadores de la Kings League publicaron ayer un comunicado en el que desmontaban la versión que la empresa había filtrado a la prensa dos días antes de iniciar las negociaciones del ERE. La empresa había hablado de un recorte del 30% de la plantilla y la cifra real, según los propios afectados, es de 41 despidos sobre 83 trabajadores: casi el 50%. Al mismo tiempo, las ligas de Francia y Alemania se paralizan sin fecha de retorno prevista, y la española detiene su actividad durante seis meses para, en palabras de la organización, "preparar el producto de cara al futuro".

El CEO de la Kings League, Djamel Agaoua, incorporado en 2025, admite en el comunicado corporativo que "se ha quemado dinero". La expansión simultánea a Brasil, Alemania, Italia y la región MENA, gestionada desde las oficinas de España, resultó inasumible económicamente.

Historia de una ambición. La Kings League arrancó el 1 de enero de 2023 con unas cifras de audiencia digital que asustaron a LaLiga. La primera jornada alcanzó una media de 300.000 personas viendo los partidos entre el canal de la liga y los streamers en Twitch. Consiguieron un pico de 800.000 espectadores solo en el canal principal de la liga, unos datos similares a la media de todos los partidos de LaLiga la temporada anterior. Las comparaciones se publicaron en todas partes: parecía que Piqué había encontrado la grieta en el fútbol tradicional.

Mundo streamer. Streamers como Ibai Llanos, TheGrefg o Guarnizo eran presidentes de los equipos, y eso convertía cada partido en una extensión del entretenimiento que ya consumían sus comunidades. El formato tenía reglas gamificadas, penaltis aleatorios, cartas especiales. Era fútbol 7, pero diseñado para quien lleva diez años jugando al 'FIFA'.

El truco de los números. Sin embargo, los números de Twitch no miden exactamente un seguimiento sostenido. En 2024 la caída con respecto a las primeras cifras era evidente: el descenso fue del 54% respecto a los primeros meses de vida de la competición, con una media de 192.000 espectadores en el inicio de esa temporada. La final de ese año alcanzó únicamente 258.000 personas de media con un pico de 425.000. En los primeros meses de 2023, la misma competición había llegado a acumular más de dos millones de espectadores en su pico máximo sumando el canal oficial más los de cada streamer-presidente.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo

Para entonces, la Kings League se había creído su propia narrativa, y la sobre-oferta agravó el problema. El primer split, el segundo split, la Queens League, la Prince Cup, la Kings Cup, la Queen's Cup y la Kingdom Cup asfixiaron el producto, y cada nuevo torneo diluía la atención en vez de concentrarla.

Una ronda. En febrero de 2026, con las audiencias ya en declive, la Kings League cerró una ronda de inversión por 53 millones de euros. La ronda fue liderada por el fondo estadounidense Alignment Growth, con el objetivo declarado de expandir la competición a nivel global, con Estados Unidos como meta. Con esa operación, la Kings League acumulaba más de 160 millones de dólares de financiación total desde su lanzamiento. Cuatro meses después ha llegado el ERE, y los trabajadores apuntan en esa dirección: la empresa acaba de levantar 63 millones de euros y el ahorro que justifica despedir a casi la mitad de la plantilla es de algo más de dos millones.

Un martirio. El comunicado de los trabajadores describe también la cultura laboral que impiraba en la empresa: tres años de jornadas de siete días semanales, medias de diez horas diarias, y horas extraordinarias sistemáticamente por encima del límite legal de 80 horas anuales que fija el Estatuto de los Trabajadores, en la mayoría de los casos sin compensación económica ni descanso. El 8 de junio, el CEO felicitó a toda la plantilla por el éxito de la final de la Queens League y dos días después, el ERE estaba en los medios.

¿Había partido? La pregunta, pues, es si la Kings League ha tenido en algún momento la posibilidad de competir con el fútbol. Tenemos un precedente en el fútbol americano: en 2001, Vince McMahon y NBC lanzaron la XFL con el objetivo de convertirse en la alternativa entretenida a la NFL, con menos penalizaciones y un formato con elementos de reality show. La primera emisión logró 54 millones de espectadores, pero para la siguiente semana la audiencia había caído un 50%, con un declive continuo hasta la clausura tras una sola temporada. Al parecer, los espectadores no estaban interesados en un híbrido entre deporte y espectáculo de lucha libre.

Fútbol imbatible. El fútbol español tiene aficionados en equipos de tercera regional que llenan gradas de 800 personas cada fin de semana. Ese vínculo no nace de que el producto sea entretenido, sino de que forma parte de la identidad local y, en muchos casos, de tradiciones familiares o territoriales. Un niño que crece viendo al Rayo Vallecano o al Villarreal con su padre no da el mismo valor de identificación a un streamer. Aunque éste tenga un millón de seguidores. El fútbol acumula capital emocional durante décadas y la Kings League tenía que construirlo desde cero.

¿Y ahora? Quedan algunos flecos pendientes: la Kings World Cup Clubs de Italia se celebra en julio de 2026, y se intentará sacar adelante con quienes aún quedan en la empresa. Piqué, a su vez, tanteó públicamente tras la final de la Queens League la posibilidad de comprimir toda la competición a un formato de pocos días. Es decir, una posible solución es rebajar la ambición. Quizás habría sido una buena idea de salida.

En Xataka | La Kings League ha debutado en la tele tradicional. Ha tenido menos audiencia que un documental de La 2