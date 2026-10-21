Un vecino de Puente Genil denuncia ante la Policía Local una de las primeras estafas en España con el prefijo 400

Un vecino de Puente Genil, Córdoba, ha denunciado un intento de estafa telefónica realizado desde un número que empieza por +400. Este nuevo prefijo, una medida del Ministerio para la Transformación Digital, tiene como objetivo reunir a todas las empresas que realizan llamadas comerciales. De esta manera, cuando nos aparezca una llamada con este prefijo, sabremos que se tratará de una empresa intentando vendernos algún servicio.

Sin embargo, no es una medida infalible, y los intentos de estafa a través de este prefijo están a la orden del día. El ejemplo más reciente lo tenemos en la mencionada localidad cordobesa, donde un vecino asegura a la Policía Local del municipio que alguien a través de este prefijo se hizo pasar por empleado de Iberdrola para intentar estafarle.

Una herramienta para estafadores. Rápidamente, los estafadores han convertido este prefijo en una trampa, pues un número que parece "oficial" puede bajar la guardia de una persona. Según la Policía Local de Puente Genil, el vecino le entregó sus datos bancarios después de que la otra persona al teléfono fingiera trabajar para Iberdrola.

Qué ha pasado. La Policía Local del municipio indicó que la víctima recibió una llamada desde un número +400. Tras hacerse pasar por empleado de la energética, logró obtener los datos bancarios del residente "mediante engaño". Esta estafa recibe el nombre de ‘vishing’, un fraude telefónico en el que los delincuentes se hacen pasar por empresas conocidas para ganarse la confianza de la víctima.

El punto clave. Cabe destacar que un prefijo 400 solo indica que la llamada es comercial. No supone una medida para saber que el que está al otro lado vaya a ser honesto. La Policía Local cuenta que una llamada que empiece por +400 "no garantiza que sea legítima" y que los criminales pueden explotar esta numeración para engañar a la gente. Cualquiera puede leer el prefijo en su teléfono y creer que se trata de una llamada meramente comercial, y los estafadores cuentan con ello.

Qué recomienda la policía. Desde Xataka hemos contactado con la Policía Local de Puente Genil para conocer más acerca del caso, además de ofrecernos algunos consejos:

Debemos desconfiar de las llamadas inesperadas que soliciten información personal o bancaria. Nunca debemos compartir contraseñas, códigos de verificación o datos de nuestras tarjetas.

No debemos confiar únicamente en el número que aparece en pantalla, ya que éste puede ser fácilmente modificado para darnos una sensación de confianza.

En caso de duda, cuelga y ponte en contacto con la empresa a través de sus canales oficiales.

Si ya has facilitado tus datos bancarios, lo mejor que puedes hacer es ponerte en contacto con tu banco de inmediato para que puedan bloquear cualquier transacción fraudulenta.

Un segundo caso en la misma localidad. En septiembre, una mujer de la localidad declaró a la policía que recibió una llamada de alguien que afirmaba ser de su banco. La persona que llamó sabía hasta el saldo exacto de su cuenta, menos los céntimos, según compartía el medio local Puente Genil OK, indicándole a la víctima que pulsara una tecla para continuar. El banco confirmó posteriormente a la policía que no realiza tales llamadas ni pide a los clientes que sigan ese procedimiento.

Debemos habituarnos. El prefijo 400 es completamente nuevo, por lo que la gente aún está aprendiendo a tratarlo, un margen que bien pueden aprovechar los estafadores. Lo mejor que podemos hacer es tratar cualquier llamada inesperada que solicite algún dato personal como sospechosa, provenga del número que provenga. Y en caso de que necesites verificar una llamada, ponte en contacto marcando un número oficial que hayas encontrado por tu cuenta, así te quitas de males.

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