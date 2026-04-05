Tech Show Madrid 2026: el 4 y el 5 de noviembre os esperamos en IFEMA en el mayor evento tecnológico para empresas de España

Solo quedan dos semanas para la sexta edición del Tech Show Madrid (4 y 5 de noviembre), el mayor encuentro de España dedicado a la tecnología empresarial: cloud, ciberseguridad, big data, IA, centros de datos, marketing digital y, desde el año pasado, RRHH. IFEMA vuelve a acoger esta enorme feria de conocimiento y negocio, este año instalada en los pabellones 3 a 5.

Como en ediciones anteriores, el Tech Show Madrid tiene un perfil B2B, dirigido a directivos, profesionales IT y responsables de negocio. Alrededor de un tercio de los asistentes ocupa puestos C-Level, y durante dos días la capital se convertirá en el punto de encuentro de toda la industria tecnológica del país. No llega sola: coincide con la segunda edición de la Madrid Tech Week, que entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre reunirá a más de 1.200 empresas.

Xataka participa como Media Partner de la feria y además moderará una mesa redonda sobre GEO.

Miles de asistentes, siete ferias en una

Con una asistencia prevista de unos 30.000 visitantes, la organización (CloserStill Media) contempla más de 500 empresas expositoras y más de 450 ponentes repartidos en 18 auditorios. Entre las firmas presentes figuran Oracle, Red Hat, Intel, Shopify, Schneider Electric, NTT Data o El Corte Inglés.

La gracia del formato está en su estructura: el Tech Show Madrid es, en realidad, siete ferias simultáneas bajo un mismo techo. Cloud & AI Infrastructure, Cyber Security World, Big Data & AI World, Data Centre World, Technology for Marketing, E-SHOW y HR & Learning Technologies comparten pasillos y zonas de networking, lo que facilita que perfiles técnicos, de marketing y de negocio se crucen.

Como no podía ser de otro modo dados los tiempos que corren, la IA atraviesa prácticamente todo el programa. Las conferencias abordarán desde el comercio agéntico y el salto del SEO al GEO hasta el papel de los agentes autónomos en ciberseguridad o el boom de los centros de datos en España, cuestiones que tratamos en Xataka casi a diario.

Entre los ponentes destacan Diego Bodas (director corporativo de IA de Mapfre), Richard Benjamins (cofundador y CEO de OdiseIA), Enrique Miranda (CISO de Ferrovial Energy), Juan Antonio Hernández Leiva (Head IA-IT infrastructure de Sony Music España) y David Martín (fundador y CEO de Tradeinn), entre otros muchos. La lista completa de ponentes, así como el programa, se puede consultar en la web.

La revolución del GEO: la mesa de Xataka

Xataka no solo acompañará al Tech Show Madrid como medio. El miércoles 4 de noviembre, de 10:30 a 11:15, en el Technology for Marketing Theatre, moderaremos la mesa redonda “La revolución del GEO: cómo posicionar tu marca en la era de la IA generativa”.

El punto de partida es un cambio que estamos viviendo en tiempo real. La IA ha alterado la forma en que buscamos información y, con ella, la manera en que las marcas construyen su autoridad digital. El GEO (Generative Engine Optimization) se ha convertido en la nueva vía para posicionarse en la red. Si el SEO se preguntaba cómo aparecer en los resultados de búsqueda de Google, el GEO se plantea lo mismo para ChatGPT o Gemini.

En la mesa hablaremos del paso del posicionamiento a la conversación con el usuario, de por qué la relevancia empieza a medirse más en confianza y de qué oportunidades de negocio se abren para quien ocupe ese espacio. Nos acompañarán:

Javier Matallana , General Manager de Webedia Brand Solutions.

, General Manager de Webedia Brand Solutions. Beatriz Navarro , CMO de Renault y presidenta de la Asociación de Marketing de España (AMKT).

, CMO de Renault y presidenta de la Asociación de Marketing de España (AMKT). César Alonso Simón, Cross Media Manager de IA y Tecnología en Telefónica/Movistar.

Cómo participar

El acceso a la zona de exposición y a los auditorios se gestiona a través de la web oficial del evento y, a diferencia de otras grandes ferias, la acreditación es gratuita. Basta con completar el registro como visitante con tus datos profesionales para recibir la entrada, válida para los dos días.

La feria abre de 10:00 a 19:00 tanto el miércoles 4 como el jueves 5. La organización recomienda acudir en transporte público, sobre todo en Metro (línea 8, estación Feria de Madrid), con conexión directa con el aeropuerto y el centro.

¡Te esperamos en IFEMA el 4 y el 5 de noviembre!

Imagen | Tech Show Madrid







