A un conductor de BYD en China le pusieron un cepo y su solución fue conducir con la rueda en el aire

Un BYD FCB Bao 8 ha sido protagonista estos días en las redes sociales chinas por haber sido visto circulando por la calle con una rueda levantada del suelo. En el vídeo que te dejamos adjunto se ve al coche con un cepo en una de sus ruedas delanteras, así que el conductor decidió tirar de la tecnología que ofrece su coche para salir del aprieto (de aquella manera).

Qué ha pasado. Tal y como comparte CarNewsChina, el clip muestra al SUV, que fuera de China se vende como el Denza B8, desplazándose por una calle de dos carriles en la localidad de Jinshan, China. Todo bien de momento, hasta que te das cuenta de que el vehículo va con una rueda levantada porque tiene un cepo y al conductor no se le ha ocurrido una mejor idea que irse paseando así por la calle y, supuestamente, encontrar una "nueva forma" de escapar de una multa de aparcamiento. El vídeo ha circulado por redes sociales chinas este fin de semana.

Por qué es posible. El truco se basa en DiSus-P Ultra, la suspensión hidráulica de control de carrocería de BYD. La compañía la presentó el pasado mes de mayo en un campo de pruebas donde el SUV levantaba una rueda y seguía moviéndose sobre las otras tres. Según cuenta CarNewsChina, el vehículo dispone de hasta 200 mm de recorrido de ajuste de la suspensión, hasta 300 mm de elevación para una rueda individual y una capacidad máxima de elevación de 9 toneladas métricas.

Lo interesante de esta tecnología es que esto permite cambios de rueda sin la necesidad de usar un gato para levantar la rueda. Según el medio, BYD limita la conducción a tres ruedas a 15 km/h.

Sobre el coche. La edición Flash Charge del BYD FCB Bao 8 salió a la venta en China el pasado mes de mayo a un precio desde 419.800 yuanes (alrededor de unos 56.000 euros). Se trata de un híbrido enchufable con una batería de 46,7 kWh, lo que le proporciona hasta 120 km de autonomía eléctrica en el ciclo CLTC (el protocolo que usa el país para medir la autonomía de un vehículo) y un motor turboalimentado de 2.0 litros y 272 CV. La compañía situó la autonomía combinada total en unos 1.380 km.

Un uso no intencionado. Si bien el vídeo es bastante divertido y muestra cómo el conductor se puede zafar de un cepo en un aparcamiento, también hay que tener en cuenta que se trata de una situación tan inverosímil que se acaba traduciendo en publicidad totalmente gratuita para BYD y su sistema DiSus-P Ultra. ¿Cuántas cosas se te ocurren que se pueden hacer con esta tecnología además de cambiar ruedas?

Imagen de portada | CarNewsChina

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