Waymo llega a Madrid. Lo tiene todo planificado salvo lo que le pasó a Uber: el taxi

Waymo ha anunciado que llevará sus robotaxis a la Comunidad de Madrid, con la intención de abrir el servicio a los primeros usuarios en 2027. Sus Jaguar I-PACE blancos empezarán a circular en los próximos días: primero conducidos a mano y después en modo autónomo con un especialista sentado al volante.

Es un movimiento que veíamos venir desde julio por su documentación europea.

Por qué es importante. Es la primera vez que la empresa con más kilómetros reales sin conductor pisa España. Hasta ahora, la conducción autónoma en nuestro país ha sido cosa de lanzaderas en campus, autobuses en polígonos y fabricantes probando sistemas supervisados.

Waymo llega con más de 4.000 coches que ya trabajan sin nadie al volante en quince ciudades de Estados Unidos y más de 500.000 viajes de pago a la semana.

Madrid se suma a Londres y Múnich en su lista europea, aunque ninguna de las tres tiene todavía servicio comercial.

En detalle. Waymo ya tiene el permiso de la DGT para hacer pruebas en vías públicas, bajo la Instrucción VEH 2025/07. El plan es el mismo que ha repetido en cada ciudad: mapear las calles conduciendo de forma manual, validar el sistema con conductores de seguridad y, solo después, retirar a la persona del asiento.

Preguntada por Xataka, la empresa nos ha dado algunos detalles adicionales sobre este despliegue inicial:

Zona . Las pruebas serán en entornos urbanos de Madrid capital, Alcobendas y Getafe, de día y de noche. No cubren toda la Comunidad pero tampoco se limitan al interior de la M-30.

. Las pruebas serán en entornos urbanos de Madrid capital, Alcobendas y Getafe, de día y de noche. No cubren toda la Comunidad pero tampoco se limitan al interior de la M-30. Flota . Será “pequeña” en esta primera fase, sin cifras concretas.

. Será “pequeña” en esta primera fase, sin cifras concretas. App . Para 2027 trabaja con “socios operativos locales”, sin detalles sobre integraciones con plataformas concretas. En Londres, ese papel lo hace Moove, una gestora de flotas participada por Uber.

. Para 2027 trabaja con “socios operativos locales”, sin detalles sobre integraciones con plataformas concretas. En Londres, ese papel lo hace Moove, una gestora de flotas participada por Uber. Coche. Aunque se trata de un modelo que se dejó de fabricar hace dos años, usará el I-PACE con la quinta generación de Waymo Driver, de 2020 y anterior a la que ya monta en Estados Unidos en la furgoneta Ojai de la china Zeekr y en el Hyundai Ioniq 5. Evaluará otros vehículos a medida que crezca la flota.

El contraste. Waymo no es la primera en Madrid. La DGT ya ha concedido el primer permiso nacional para vehículos autónomos de pasajeros de nivel 4 a WeRide, Uber y Avomo, con una fase inicial de 20 vehículos GXR con un especialista a bordo en zonas de alta demanda de Madrid.

Uber ha confirmado su intención de desplegar ese robotaxi en Madrid antes de que termine 2026. Y 19 Teslas tienen autorización desde hace casi un año para probar su conducción autónoma por carreteras españolas hasta noviembre de 2027, siempre con alguien supervisando desde el asiento del conductor.

Al otro lado. El taxi madrileño ya ha demostrado hasta dónde puede llegar. En enero de 2019 mantuvo una huelga de 16 días contra Uber y Cabify, con la Castellana cortada en hora punta y Fitur en marcha. En Barcelona, la presión consiguió que la Generalitat obligase a contratar las VTC con 15 minutos de antelación, y Uber y Cabify se marcharon de la ciudad.

Entre líneas. Waymo vende, ante todo, seguridad: en su recorrido hasta ahora ha tenido un 95% menos de siniestros con heridos graves o muertos que los conductores humanos.

Para el contexto español ha escogido los 1.119 fallecidos de 2025 en vías interurbanas, la mayoría en salidas de vía y choques frontales. Son carreteras secundarias, así que es justo donde un robotaxi urbano no va a circular.

¿Qué falta? El permiso de la DGT cubre las pruebas, pero cobrar por un viaje sin conductor exige una autorización de transporte de viajeros, el terreno donde el taxi y los VTC llevan más de diez años enfrentados en media España. Waymo habla de “primeros usuarios en 2027” aunque sin aclarar si viajarán con el asiento delantero vacío u ocupado, y la propia DGT ha advertido que la conducción sin supervisión no llegará ni a corto ni a medio plazo.

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