La Ley de la Propiedad Horizontal lo acepta y los expertos coinciden: "Puedes instalar un cepo para que nadie aparque en tu plaza"

Buscaste una plaza de garaje porque en tu barrio es horrible aparcar. Llegas a las tantas de la noche de un día entre semana de tus cortas pero merecidas vacaciones. Dejas las cosas a la puerta de casa y mientras tu pareja las sube, tú vas llevando el coche a tu plaza de garaje. Pero cuando llegas, hay otro coche en tu plaza. No es broma. Son las once de la noche, al día siguiente madrugas y te encuentras dando vueltas por un barrio saturado de coches aparcados en la calle.

¿Cómo evitarlo la próxima vez?

No es broma. Aunque yo creía que sí. Prometo que no es una licencia literaria lo que voy a contar. Un día, tomando algo con un amigo me cuenta que el otro día llegó a casa y alguien había aparcado en su plaza de garaje. "Me quedé a cuadros porque no tenía sitio dónde aparcar fuera, en la calle", me dijo.

Después de conseguir aparcar y tras un par de horas enganchados al teléfono conectando llamadas consiguieron enterarse de que la persona que había aparcado era el hermano de una vecina. Se había equivocado de plaza de garaje porque había anotado mal el número de la misma y se había ido de viaje. Aprovechando que su hermana estaba también de vacaciones, tenía un garaje gratis en Madrid.

"Y tanto", me dijo mi amigo que recalcó entre risas un "como que lo estaba pagando yo". Por suerte, quedaba libre la plaza de la vecina y pudo aparcar sin problemas hasta que ésta volvió e hicieron el intercambio.

¿Y si no es una equivocación? Eso nos hizo preguntarnos en la redacción de Xataka qué pasaba si llegas a tu plaza de garaje, está ocupada y no consigues dar con el dueño del coche. Y es que la cuestión es que en este caso fue una equivocación pero no siempre es así.

Hace unos meses contamos que existen los "okupas de garaje". Personas que utilizan las plazas de otros sin su consentimiento y bloquean su uso todos los días. Mi compañero Carlos Prego recogía casos y testimonios de Murcia, Galicia y de la cuenta de X "Líos de Vecinos", donde se recogen problemas de convivencia de todo tipo.

En estos casos, no queda otra que intentar contactar con el dueño del vehículo para demostrar que se ha intentado llegar a una solución diplomática. Si no queda otra, hay que hacer fotos y vídeos y denunciar el caso. Porque sí, se ha llegado al juzgado por este motivo.

O lo evito. Una solución habitual en este caso es instalar un cepo. Directamente. Es algo que está completamente permitido mientras la plaza es tuya. Primero porque es algo que puede llegar a contemplarse con la Ley de Propiedad Horizontal en la mano. Y es que en su artículo 7.1 se lee lo siguiente:

El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad

Es decir, según esta redacción, podemos poner un cepo que funcione con nuestra llave. Éste estará anclado al suelo para que, en el momento que saquemos el coche, lo levantemos y lo bloqueemos con la llave. Una vez llegamos, desbloqueamos la cerradura y se pliega para poder aparcar encima. De esta manera, nadie más puede aparar.

Aclarado. Preguntados sobre la posible instalación de este tipo de objetos en una plaza de garaje, el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAF Madrid) nos confirmaban que, efectivamente, no hay problema siempre y cuando se cumplan unas normas básicas:

"Mientras sea propietario de esa plaza, no habrá ningún problema siempre que no incurra en algún problema técnico al instalarlo. Llegado el caso, si la plaza se vende, el nuevo propietario será el que pueda decidir si quiere retirarlo antes de la compra o él mismo porque le dificulte el aparcamiento".

Por lo tanto, igual que sucede con el caso de quien puso una barandilla para que no le rayaran el coche, no hay problema en poner un cepo en la plaza de garaje siempre que, como decimos, no se incurra en ningún inconveniente para el resto de vecinos. Problema que en este caso, no debería producirse.

Foto | Palo Kertys

En Xataka | Los coches son cada vez más grandes. Los aparcamientos siguen siendo igual de pequeños y eso ya es un problema



