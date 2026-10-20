EEUU ordena eliminar DeepSeek de los sistemas de sus agencias civiles federales. El veto va todavía más allá

DeepSeek lleva meses en el centro de una disputa que va mucho más allá de quién tiene el modelo de inteligencia artificial más capaz o más barato. Desde que irrumpió con R1, la compañía china ha quedado bajo el escrutinio de gobiernos, reguladores y empresas estadounidenses en medio de una competición tecnológica cada vez más tensa. Ahora Washington ha dado un paso más: ha ordenado sacar su tecnología de una parte de los sistemas de la Administración federal.

Qué ha ordenado exactamente EEUU. El alcance empieza por una parte bien definida de la Administración: las agencias civiles de la rama ejecutiva federal. La orden, fechada el 24 de julio de 2026 y publicada ahora en el Federal Register, obliga a estas entidades a frenar nuevas adquisiciones de productos y servicios desarrollados por DeepSeek y a eliminar los ya presentes en sus sistemas informáticos. La medida admite excepciones previa solicitud y deja fuera los sistemas de seguridad nacional y los sistemas de información compartimentada de esas agencias.

También alcanza productos de terceros. DeepSeek no se limita al chatbot que podemos abrir desde una web. Sus modelos también pueden utilizarse a través de su API para impulsar funciones dentro de aplicaciones y servicios desarrollados por otras compañías, de modo que su tecnología puede quedar integrada en herramientas que llevan otro nombre. Ahí aparece la dimensión menos evidente de la orden: un producto puede no identificarse como DeepSeek y, aun así, quedar afectado si ha sido desarrollado utilizando una implementación de su tecnología.

El problema está también en los datos. Buena parte de la preocupación de Washington aparece cuando dejamos de mirar al modelo y nos fijamos en la información que recibe. DHS sostiene en la propia orden que la compañía aloja sus servidores en China y que sus servicios pueden recopilar datos personales, rastrear a los usuarios y procesar la información que estos introducen en sus consultas. La agencia teme que esos datos puedan quedar al alcance de las autoridades chinas conforme a su legislación y utilizarse, solos o combinados con otras fuentes, para obtener información sobre personas estadounidenses o programas del Gobierno de EEUU.

UN VISTAZO A...

No es el primer cerco. EEUU ya había comenzado a cerrar la puerta a DeepSeek dentro de su Administración. Una ley promulgada en diciembre de 2025 encargó al Director de Inteligencia Nacional establecer normas para retirar la aplicación de DeepSeek, así como cualquier aplicación o servicio sucesor, de los sistemas de seguridad nacional operados por la comunidad de inteligencia o en su nombre, aunque contemplaba excepciones para investigación y determinados fines de seguridad nacional. La diferencia ahora está en el perímetro: la nueva orden lleva las restricciones al conjunto de agencias civiles de la rama ejecutiva federal.

DeepSeek llega bajo más sospechas. El escrutinio estadounidense no se limita al tratamiento de los datos. En septiembre, NSA, FBI y CISA advirtieron sobre campañas de destilación a gran escala contra modelos estadounidenses, y DeepSeek figura entre las empresas señaladas. La técnica consiste, de forma simplificada, en utilizar las respuestas de un modelo para ayudar a entrenar otro y no es problemática por sí misma. La disputa está en el supuesto uso no autorizado: tanto OpenAI como Anthropic han atribuido a la compañía intentos de este tipo contra sus sistemas.

China rechaza el argumento estadounidense. Pekín ha respondido acusando a Washington de ampliar en exceso el concepto de seguridad nacional y de politizar cuestiones tecnológicas y comerciales. El Ministerio de Exteriores chino asegura además que defenderá los derechos e intereses legítimos de sus empresas. Más allá del choque diplomático, la orden deja una idea clara sobre hasta dónde está llegando esta disputa: ya no se trata solo de qué modelos puede utilizar directamente una administración, sino también de qué tecnología puede estar integrada detrás de los servicios y herramientas que compra.

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