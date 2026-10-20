Entre expandir sus modelos de IA por todo el mundo o protegerlos, China tiene muy clara su decisión

El Gobierno chino se está preparando para dar un volantazo. Durante los últimos dos años su estrategia para competir con EEUU en el ámbito de la inteligencia artificial (IA) se ha sostenido sobre la distribución a gran escala de modelos con pesos abiertos que pueden ser ejecutados localmente. Su apuesta pasa por tener los modelos más baratos, personalizables y accesibles con el propósito de ser los más desplegados, y, así, debilitar a sus competidores estadounidenses desde un punto de vista económico.

Por el momento no hay ningún indicio que nos invite a prever que la estrategia de China va a cambiar en lo que se refiere a su apuesta por los modelos de IA con pesos abiertos, pero el Gobierno liderado por Xi Jinping planea introducir un cambio muy importante en su itinerario. Y es que, según SCMP, ha presentado un borrador que contempla prohibiciones y restricciones a la exportación de 23 tecnologías vinculadas estrechamente al desarrollo de la IA.

Esta iniciativa está siendo dirigida por los ministerios de Comercio y Ciencia y Tecnología, e involucra a los modelos de IA, los agentes y las tecnologías de diseño de semiconductores. Lo que persigue China es proteger sus tecnologías más avanzadas en un contexto en el que la IA y los chips son cada vez más importantes desde un punto de vista estratégico. Si esta iniciativa sale adelante, y es muy probable que lo haga en ausencia de una oposición real a la postura del Gobierno, podemos esperar que algunas de sus tecnologías más avanzadas no salgan de China.

UN VISTAZO A...

Este plan puede perjudicar a las empresas chinas que quieren crecer en el extranjero

Para algunas compañías chinas que compiten en el mercado de los modelos de IA, como DeepSeek, Moonshot AI o Z.ai, crecer más allá de las fronteras de China es importante. Los mercados extranjeros y los acuerdos con proveedores de computación en la nube representan una fuente de ingresos muy jugosa a la que no les interesa renunciar. Según Zhang Yi, fundador y analista jefe de la consultora iiMedia, las restricciones que prepara el Gobierno chino tendrán unos costes de adaptación que deberán asumir las empresas chinas.

El borrador del Gobierno justifica esta decisión amparándose en su obligación de proteger la seguridad nacional

Además, el borrador que han presentado los ministerios de Comercio y Ciencia y Tecnología establece criterios que condicionan sobre todo la distribución de los modelos de IA más potentes. Todos aquellos que han sido entrenados con datos considerados importantes para China, los que han alcanzado determinados niveles de capacidad computacional y los que superan los dos billones de parámetros podrán verse limitados por el Gobierno.

En la práctica esto implica que los laboratorios chinos podrían verse obligados a no distribuir algunos de sus modelos de frontera fuera de China. Es un cambio de paradigma importante en la estrategia de este país asiático que podría comprometer la competitividad de algunas de sus empresas de IA. No obstante, el borrador del Gobierno justifica esta decisión amparándose en su obligación de proteger la seguridad nacional, por lo que es poco probable que finalmente este plan no se lleve a efecto.

Lo que todavía no está claro es en qué medida afectará este plan del Gobierno chino a sus modelos con pesos abiertos más avanzados. Moonshot AI y Z.ai han firmado acuerdos de reparto de ingresos con grandes proveedores estadounidenses de servicios en la nube, como Amazon Web Services, para desplegar sus modelos. Estos acuerdos pueden implicar que los pesos de los modelos se transfieran fuera de China, lo que podría entrar en conflicto con las premisas del borrador que ha preparado el Gobierno chino. De ser así, algunos laboratorios chinos perderán oportunidades de negocio.

Imagen | Пресс-служба Президента Российской Федерации

Más información | SCMP

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