Hay tanta basura en órbita que los científicos proponen algo: que cada satélite pague una fianza de 200.000 dólares

¿Sabes cuando continuamente pierdes la cartera, las llaves de casa y las gafas de sol, pero nunca pierdes de vista el mando del garaje porque has pagado una fianza de 50 euros? Un equipo de científicos de la Universidad de Colorado Boulder y el University College London quiere hacer algo parecido con los operadores de satélites, aunque en su propuesta no se trataría de no perder nada, sino de desorbitar los satélites para que no se conviertan en basura espacial. Si lo hacen, les devuelven con intereses una fianza de 200.000 dólares. Si no, ese dinero va a un fondo común para financiar medidas de retirada de este tipo de desechos.

Una fianza antes de lanzar. Según las recomendaciones de estos científicos detalladas en un artículo de Nature Communications, los operadores de satélites tendrían que pagar este depósito antes de llevar a cabo sus lanzamientos. La norma podría convocarse de forma nacional, sin necesidad de acuerdos internacionales que requieran la aprobación de muchas partes. Como hemos visto, si logran desorbitar adecuadamente sus satélites una vez que estos no estén ya en funcionamiento, se devuelve el dinero con intereses. Si no, se acumula para financiar la limpieza de basura espacial.

Síndrome de Kessler. El síndrome de Kessler describe un punto de inflexión en la acumulación de basura espacial a partir del cual las colisiones generan fragmentos suficientes para provocar aún más colisiones. Sería un efecto dominó muy peligroso, que puede dañar satélites y naves en funcionamiento o incluso afectar a instalaciones habitadas, como la Estación Espacial Internacional. Con esta iniciativa se pretende evitar que llegue a producirse este problema, pues ya no habría marcha atrás.

Inspiración en Estados Unidos. Durante años, Estados Unidos ha impuesto una fianza similar a las petroleras para garantizar el desmantelamiento de las antiguas instalaciones. Esto ha servido como inspiración a los autores del estudio sobre basura espacial. Sin embargo, la administración Trump anunció en 2025 que revisaría la ampliación de esas garantías aprobada con Biden, por lo que podría mostrarse reticente ante una propuesta similar para los satélites. Los autores del estudio han manifestado que Estados Unidos es uno de los países que más satélites envía, con SpaceX claramente a la cabeza, por lo que si su Gobierno se negase a sumarse al plan habría una gran parcela de basura espacial sin cubrir.

Hay esperanza. Incluso si la mayoría de países se negaran o las compañías no cumpliesen con el plan y perdiesen la fianza, habría mejoras en el ritmo de acumulación que sigue actualmente la basura espacial. De hecho, aunque solo se cubriera el 20% de los lanzamientos mundiales, los satélites abandonados se reducirían un 18%. Es un porcentaje bastante relevante si se busca prevenir el síndrome de Kessler.

De momento esta es solo una idea lanzada en un estudio científico, pero no deja de ser una propuesta interesante. Cada vez existen más planes para retirar basura espacial de la órbita terrestre, pero la mayoría son demasiados caros. Si los propios países que liberan esa basura se encargaran de pagarlas, la situación estaría mucho más equilibrada.

Imagen de portada | Representación del síndrome de Kessler. Crédito: ESA

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