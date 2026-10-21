La tuneladora Mayrit se acerca a Atocha tras extraer 189.000 metros cúbicos y perforar tres kilómetros del suelo de Madrid

Si eres madrileño seguro que has echado un ojo al calendario laboral del año que viene y te has dado cuenta de un pequeño problema: desde semana santa (23-24 de marzo) hasta el lunes 16 de agosto no hay ni un sólo día de descanso.

139 días.

Al menos, nos quedan los fines de semanas y los días de vacaciones que solemos guardarnos para el verano. Sin estos últimos, de lunes a viernes, los madrileños tendrán seguidos 100 días laborables por delante. ¿Te vas haciendo una idea?

Imagina hacerlo sin descanso

Mayrit, 127 días trabajados sin descanso

Es lo que experimentó la tuneladora Mayrit que trabaja bajo el suelo de la capital y que, en estos momentos, está muy cerca de llegar a Atocha.

Esta gigantesca tuneladora de 1.500 tonaledas de peso estuvo 127 días perforando el suelo madrileño sin descanso. Sin descanso, literalmente. Durante 24 horas al día supervisadas por un equipo de 300 personas, Mayrit ha avanzado por el subsuelo de la ciudad para sacar adelante el túnel con el que se ampliará la Línea 11 de Metro.

El cometido de este tremendo aparato ha sido el de excavar un túnel de casi tres kilómetros para conectar la estación de Comillas en Carabanchel con Palos de la Frontera, en el barrio de Arganzuela. Por el camino, la tuneladora ha sacado unos 189.000 metros cúbicos de tierra. Imagina una piscina de 50 metros, de las que se utilizan en los Juegos Olímpicos. Ahora multiplica por 75.

El avance de la máquina funcionó tan bien que ha llegado a la estación de Palos de la Frontera un mes antes de lo previsto. La Comunidad de Madrid publicó un espectacular vídeo en el que se veía a la máquina perforando el último muro antes de alcanzar la estación de metro. Este hito fue posible porque Mayrit avanzó a un ritmo medio de 18,6 metros diarios cuando se estimaba un avance de 15 metros cada día. Entre Madrid Río y Palos de la Frontera incluso se llegó a alcanzar una velocidad de 22,8 metros al día.

Si crees que estas cifras no son demasiado espectaculares, con el método tradicional, que ha tenido que emplearse en algunos tramos de la ampliación de la línea por las particularidades del terreno, los técnicos sólo han podido avanzar 50 metros... al mes.

Una vez llegó a Palos de la Frontera, los técnicos estuvieron revisando la máquina durante tres semanas para evitar cualquier tipo de avería durante el proceso. Una vez terminado, la obra se retomó a finales del mes de septiembre cuando Mayrit volvió a coger ritmo rumbo a Atocha. Por delante tenía 700 metros antes de adentrarse en la estación de tren más importante de la capital.

Una vez Mayrit llegue a la estación se realizará una nueva parada técnica antes de poner rumbo al destino final: Conde de Casal. Allí, la ciudad está construyendo también un importante intercambiador que será clave en la ampliación de la mencionada línea de Metro. No se espera que se alcance este punto hasta el año que viene ya que ese último tramo tiene una distancia de 1.436 metros.

Por el camino, y a falta de una nueva actualización que previsiblemente se publicará con la llegada de la tuneladora a Atocha, Mayrit ya nos ha dejado números espectaculares, incluyendo los 1.606 anillos estructurales de hormigón que ha ido instalando a su paso y que forman parte de las 25.000 piezas prefabricadas que se habrán instalado cuando, finalmente, el trabajo de Mayrit llegue a su fin.

Foto | Comunidad de Madrid

En Xataka | 1.500 toneladas de peso, 100 metros de largo y un objetivo: excavar la Línea 11 de Metro en Carabanchel