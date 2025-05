Mi nueva forma favorita de aprender sobre cualquier tema es gratis y ya está en español: NotebookLM

Aprender está cambiando. O, más bien, estamos empezando a reaprender cómo aprendemos. Con la IA como protagonista. En mi caso, el click definitivo lo provocó una herramienta: NotebookLM.

Al principio lo usaba como quien tantea un juguete nuevo. Subía algún PDF, le lanzaba alguna pregunta, comparaba sus respuestas con las de ChatGPT... Pronto empecé a verlo con otros ojos: como una herramienta para pensar en voz alta. O mejor: para pensar acompañado.

El momento eureka vino una noche, cuando estaba dándome cuenta de que había un libro que llevaba meses posponiendo. Era uno de esos ensayos de 300 páginas que giran en torno a una misma idea, algo que a veces sale muy bien ('Hábitos atómicos') y otras sale fatal ('El monje que vendió su Ferrari'). Y sospechaba que lo segundo podía ocurrir con él. Que aunque me interesaba el tema –la economía de la atención–, el libro iba a estirarlo hasta la extenuación.

Así que lo subí a NotebookLM y le pedí que hiciera algo mejor que un resumen: una conversación, un podcast.

Le pedí que simulara una charla entre dos voces que comentaran el libro, sus ideas, sus implicaciones, sus puntos débiles. El resultado me sorprendió. No era un podcast memorable, pero sí lo bastante interesante como para mantenerme atento durante once minutos mientras hacía la cena.

Fue una forma de saber si merecía la pena ir más allá. Tras once minutos escuchando discusiones circulares en torno a la misma idea, decidí no hacerlo. Le acabaré echando alguna lectura diagonal a capítulos que me interesen especialmente, pero difícilmente invertiré el tiempo en leerlo completo.

Al día siguiente estaba repitiendo el experimento. Esta vez con 'El algoritmo del amor', que se presenta como una investigación sobre Tinder pero en realidad va mucho más allá. Explora el cruce entre tecnología, psicología, capitalismo de vigilancia y relaciones humanas.

Cada capítulo abre una nueva línea de reflexión: la forma en que se construye el deseo, la manera en que nos condicionan los algoritmos, qué significa 'consentimiento' en un entorno digital. Ese libro era perfecto para NotebookLM. Generó una conversación rica, sin redundar, con ideas diversas que se enlazan y discuten.

No me quitó las ganas de leerlo, al contrario. Me convenció de que era una gran idea.

Más allá del podcast, aproveché que tenía a mano 'Operation Elop', el libro que habla de los últimos años de Stephen Elop al frente de Nokia, justo antes de la venta a Microsoft. Fue estupendo ver su "línea de estudio", que hasta propone un cuestionario para ver si comprendiste bien las ideas y retuviste la información o no.

Y puede ir más allá de libros, claro. Vuélcale unos cuantos PDFs y debatirá sobre ellos. Lo mismo con artículos con algún hilo conductor. La posibilidad de crear podcasts ad hoc de forma personalizada –no algo hecho para miles, sino para uno mismo– es bestial. A veces son voces que discuten desde la admiración, otras desde la sospecha.

Por supuesto, no es perfecto. Me encantaría poder ajustar la duración del audio. Hay temas que se podrían despachar en cinco minutos. Otros bien merecen una hora de debate. La personalización que permite ahora mismo es escasa, y los resúmenes son más bien breves.

También hay límites: a veces omite datos relevantes o se queda en lo superficial. Y por supuesto, las temidas alucinaciones con las que hay que ir con pies de plomo. Aun con esos fallos, sigue siendo útil como primera pasada, como tanteo antes de saber si merece la pena profundizar más. O para darnos un primer barniz de conocimiento.

Y algo muy valorable: somos nosotros quienes ponemos las fuentes. No escuchamos generalidades difíciles de trazar ni nos limitamos a decisiones editoriales completamente ajenas. Tus intereses, tus recopilaciones, tus lecturas.

NotebookLM no reemplaza a la lectura ni al estudio, pero sí es una nueva puerta de entrada. Rápida, accesible, casi lúdica, de entender de qué va algo. Esa decisión previa, en este mundo de saturación de oferta de información y de entretenimiento, es una buena brújula.

Y una última lección: la IA bien manejada no te quita el trabajo de aprender, te quita el miedo a empezar.

