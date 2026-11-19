Que el ritmo no pare, como cantaría Patricia Manterola: tenemos nuevo modelo de IA peleando por hacerse con el pastel de los LLM de vanguardia. Y forma parte de la nueva familia Gemini 4: Neon se une a los ya estrenados Carbon, Argon e Hydrogen. La novedad apunta a la programación y a las tareas complejas, todo con una ejecución que quiere mimar el coste por tarea. No lo va a tener fácil en la jungla de modelos.

Inteligencia de frontera. Neon viene para ofrecer un excelente rendimiento en tareas de programación con alta capacidad de procesado y una ventana de contexto unificada de un millón de tokens, compartida por la entrada y la salida.

Aparte de prometer un nivel de inteligencia de frontera, Google asegura que Gemini 4 Neon sobresale en:

Rendimiento . Neon es comparable a Carbon en programación, razonamiento y tareas relacionadas con los agentes. Posee la velocidad de un modelo Flash y un menor coste.

. Neon es comparable a Carbon en programación, razonamiento y tareas relacionadas con los agentes. Posee la velocidad de un modelo Flash y un menor coste. Velocidad . Hasta tres veces más rápido que Gemini 4 Carbon.

. Hasta tres veces más rápido que Gemini 4 Carbon. Programación . Neon puede aplicar depuración y refactorización en varios archivos, con ediciones precisas. Google destaca su puesto número 1 en el AA Coding Agent Index (a través de Antigravity CLI), con cambios en el repositorio más limpios y seguros.

. Neon puede aplicar depuración y refactorización en varios archivos, con ediciones precisas. Google destaca su puesto número 1 en el AA Coding Agent Index (a través de Antigravity CLI), con cambios en el repositorio más limpios y seguros. Razonamiento científico . Según los benchmarks presentados por Google, Gemini 4 Neon es el mejor de su categoría en Terminal-Bench Science, RiemannBench y HLE-Diamond.

. Según los benchmarks presentados por Google, Gemini 4 Neon es el mejor de su categoría en Terminal-Bench Science, RiemannBench y HLE-Diamond. Menos alucinaciones . El modelo destaca en el seguimiento de instrucciones de varios pasos y consigue la tasa de datos inventados más baja de Google hasta ahora en sus pruebas internas con Antigravity.

. El modelo destaca en el seguimiento de instrucciones de varios pasos y consigue la tasa de datos inventados más baja de Google hasta ahora en sus pruebas internas con Antigravity. Niveles de razonamiento . Neon incorpora cuatro: bajo, medio, alto y extra alto.

. Neon incorpora cuatro: bajo, medio, alto y extra alto. Multimodal . No solo acepta texto: Neon también puede con imagen, audio y vídeo.

. No solo acepta texto: Neon también puede con imagen, audio y vídeo. Coste por tarea. Es entre un 50 % y un 80 % menor que el de los mejores modelos rivales, según Vals Index y Agent Arena.

El nuevo integrante de la familia Gemini 4 apunta maneras, aunque todo son datos de Google. Tendremos que comprobar en el terreno de combate qué tal se comporta Neon cuando le toque enfrentarse a la realidad cotidiana de los usuarios. Porque no le va a faltar competencia.

El árbol genealógico. Para aclarar un poco el lío en el que se encuentra Google con sus modelos, podemos decir que el padre de familia es Gemini 4 Argon. De él, Google creó a Gemini 4 Carbon, del que han salido Gemini 4 Hydrogen, el más contenido y accesible, y el nuevo Gemini 4 Neon, intermedio y con especialidad en programación y analítica.

Parece que Google está volviendo a liar su catálogo de modelos, con cuatro Gemini 4 presentados en apenas siete semanas. Aunque, en la app, hay cambios que facilitan las elecciones: Argon sale de las opciones para dejar paso a Neon, y también desaparece Gemini 3.1 Pro. El selector queda con Auto, Hydrogen, Neon y Carbon.

Ya disponible. Tras la presentación, y al contrario de lo que Google hizo con Carbon, Gemini 4 Neon ya se encuentra al alcance de los usuarios. Está disponible en la app de Gemini para suscriptores de Google AI Pro y Google AI Ultra; en la API de pago en Google AI Studio y Android Studio; en Antigravity para suscriptores Pro y Ultra, y en Gemini for business.

En la API, Neon cuesta 3 dólares por millón de tokens de entrada y 15 por millón de salida: el doble que Hydrogen y, hasta el 30 de noviembre, más que Carbon y Argon (mantienen su precio promocional de 2 y 10 dólares). Desde diciembre, cuando estos suban a 4 y 20, Neon será un 25 % más barato.

Imagen de portada | Montaje editado con fotos de Iván Linares y Google

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