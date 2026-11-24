Aunque llevamos varios días ya con ofertas interesantes, el Black Friday es oficialmente este viernes, día 27 de noviembre. No sabemos si tiendas como Amazon se están guardando las mejores ofertas y descuentos hasta entonces, pero lo que sí sabemos es la gran cantidad de chollos que tenemos disponibles ahora mismo. Nosotros hemos bicheado un poco y estas son las cinco ofertas en tecnología que más nos convencen en el día de hoy.

Portátil gaming HyperX OMEN por 1.399 euros, equipo para jugar a mínimo histórico con una RTX 5060.

por 1.399 euros, equipo para jugar a mínimo histórico con una RTX 5060. Shark PowerDetect Clean & Empty por 349,99 euros, aspiradora sin cable con base de autovaciado.

por 349,99 euros, aspiradora sin cable con base de autovaciado. Sony Bravia 6 OLED por 1.238,84 euros, televisor de 65 pulgadas compatible con Dolby Vision y 120 Hz.

por 1.238,84 euros, televisor de 65 pulgadas compatible con Dolby Vision y 120 Hz. Amazon Alexa Tablet 8 por 114 euros, la nueva tablet de Amazon a su precio más bajo.

por 114 euros, la nueva tablet de Amazon a su precio más bajo. Ninja Crispi Pro XL por 189,05 euros, precio mínimo histórico para una de las freidoras de aire más populares.

Portátil gaming HyperX OMEN

Empezamos esta selección con un portátil gaming, el HP HyperX OMEN 16. Es un equipo con un diseño gaming muy llamativo inspirado en 'Valorant' y que cuenta con una RTX 5060 de NVIDIA. Junto a esta, tenemos una pantalla de 16 pulgadas con 240 Hz de tasa de refresco, 16 GB de RAM DDR5 y 1 TB de SSD. Está disponible por 1.399 euros.

HyperX OMEN 16 Portátil Gaming, AMD Ryzen 7 8745HX, RTX 5060, 16GB, 1TB | Valorant, 2.5K (2560x1600) IPS 240Hz Antirreflejo, Windows 11, 16-ap1004ns, portátil, para gaming, QWERTY Español Hoy en Amazon — 1.399,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Shark PowerDetect Clean & Empty

Seguimos con este Shark PowerDetect Clean & Empty, un aspirador sin cables que viene con base de autovaciado. Gracias a esta, su depósito se vaciará automáticamente cuando termines de usarla en la base, pudiendo esta almacenar residuos hasta 45 días (lo que reduce mucho su mantenimiento). Viene con varios accesorios diferentes, es muy cómoda de usar y está rebajada hasta los 349,99 euros.

Shark PowerDetect Clean & Empty, Aspiradora Inalámbrica, 70 Min., Gris | Con PowerFins Detect y Reverse Clean, Estación de 2L, Anti Hair Wrap Plus, Accesorios para Pelo de Mascotas - IP3225EUT Hoy en Amazon — 349,99 € MediaMarkt — 499,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Sony Bravia 6 OLED

Si buscas un nuevo televisor para tu salón y quieres uno con tecnología OLED, tienes disponible este Sony Bravia 6 en su versión de 65 pulgadas a su precio más bajo hasta la fecha: 1.238,84 euros. Al utilizar este tipo de panel, podemos esperar de él un negro puro, un contraste sobresaliente y colores muy vivos, lo que la hace ideal para ver cine o series en habitaciones poco iluminadas. Además, como todos sus puertos son HDMI 2.1 y cuenta con 120 Hz, también es ideal para jugar.

Sony BRAVIA 6 OLED Google-TV, 65 Pulgadas | 4K Smart TV (Google TV), 120hz Televisor con Dolby Vision/Atmos, 6562 Hoy en Amazon — 1.238,84 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Amazon Alexa Tablet 8

Seguimos ahora con un dispositivo de la propia Amazon, concretamente la Alexta Tablet 8, la más económica de todas. Este dispositivo, de 8,7 pulgadas, está pensado para aquellos usuarios que buscan un dispositivo sencillo y económico para tareas sencillas, como navegar por Internet o para ver contenido multimedia. Ofrece hasta 14 horas de autonomía, es compatible con WiFi 6 y está rebajada hasta los 114 euros.

Nueva Amazon Alexa Tablet 8, 4 GB de RAM, 64 GB, tablet compacta de 8,7″ con pantalla de gran nitidez, batería de larga duración, con Google Play, diseñada para Alexa+, Grafito Hoy en Amazon — 114,00 € MediaMarkt — 114,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ninja Crispi Pro XL

Y cerramos con la Ninja Crispi Pro XL, ganadora del premio Xataka Verisure 2026 a mejor freidora del aire. Viene con dos recipientes de cristal para cocinar (uno de 5,7 litros y el otro, de 2,3 litros) que, además, nos pueden servir para llevar la comida a la mesa o incluso para guardarla en el frigorífico. Es fácil de limpiar, cuenta con cinco funciones de cocción diferentes y está rebajada hasta los 189,05 euros.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | HP, SharkNinja, Sony, Amazon

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