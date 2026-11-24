Durante todo el año, solemos bichear Lidl porque tiene dispositivos de todo tipo a muy buen precio, tanto de marcas propias como de otras muy conocidas. Ahora que está celebrando su particular Black Friday, lo cierto es que la cosa no ha cambiado diferente. Por ejemplo, tenemos esta freidora Philips Series 2000, ideal para cocinas pequeñas, rebajada hasta los 59,99 euros.

Si buscas una alternativa más económica o simplemente prefieres comprar en Amazon, tienes esta de la línea Basics disponible ahora mismo por 42,70 euros. Tiene la misma capacidad, ventana transparente para visualizar el interior y una potencia máxima de 1.500 W.

Amazon Basics Freidora de Aire, 4,2L con Ventana de Fácil Visualización, 8 Menús Preestablecidos, 1500W, Color Negro Hoy en Amazon — 42,70 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una freidora económica ideal para cocinas pequeñas

Volviendo a la freidora de aire de Lidl, esta Philips es una opción pensada para no ocupar mucho espacio sobre la encimera o para familias de uno o dos miembros. Cuenta con 4,2 litros de capacidad y permite cocinar en una horquilla de entre 60 y 200 grados, lo que permite preparar todo tipo de platos o entrantes.

A esto hay que añadirle que cuenta con 13 modos de cocción diferentes y un panel táctil para controlarla que es muy intuitivo. El revestimiento anterior no contiene BPA y la placa antiadherente es apta para lavavajillas, lo que facilita mucho su mantenimiento. Todo con unas medidas de 36,8 x 27,3 x 29,3 centímetros, lo que se traduce en que es un electrodoméstico muy compacto.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la freidora de aire Philips ✅ LO MEJOR Muy compacta: Es una freidora que ocupa muy poco espacio, ideal si no tienes mucho espacio en la encimera.

Es una freidora que ocupa muy poco espacio, ideal si no tienes mucho espacio en la encimera. Fácil de mantener: Tiene piezas extraíbles que se pueden introducir en el lavavajillas. ❌ LO PEOR Capacidad justita para muchos comensales: Tiene 4,2 litros de capacidad, algo escasa para cocinar para familias de tamaño medio.

Tiene 4,2 litros de capacidad, algo escasa para cocinar para familias de tamaño medio. Sin ventana: Para ver cómo va la cocción, tendremos que abrir la freidora obligatoriamente. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres una freidora compacta, vives solo o en pareja y tu objetivo es no gastar demasiado. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un modelo con más capacidad, doble cesta o incluso con recipiente de cristal.

También te puede interesar

Cosori Freidora de Aire 5,7L, Interior Metálico, 11 Modos, 97% Sin Aceite | Revestimiento Cerámico Sin PFAS, Tecnología Calentamiento Uniforme, 40 Recetas en Español, Apto para Lavavajillas, 1700W Hoy en Amazon — 75,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cecotec Freidora de Aire sin Aceite de 8L Air Fryer Cecofry Supreme 8000 | 1800W, Panel Táctil, 30º-200 ºC, 10 Modos Preconfigurados, Pre-heat, Alerta, Acabados en Acero Inoxidable Hoy en Amazon — 54,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Lidl, Philips

En Xataka | Los accesorios definitivos (y baratos) para usar tu freidora de aire todos los días y no tener que limpiarla casi nunca

En Xataka | Mejores freidoras de aire en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y cinco modelos recomendados