Durante todo el año, solemos bichear Lidl porque tiene dispositivos de todo tipo a muy buen precio, tanto de marcas propias como de otras muy conocidas. Ahora que está celebrando su particular Black Friday, lo cierto es que la cosa no ha cambiado diferente. Por ejemplo, tenemos esta freidora Philips Series 2000, ideal para cocinas pequeñas, rebajada hasta los 59,99 euros.
Freidora de aire »2000 Series NA229/00«, aprox. 4,2 l.
Si buscas una alternativa más económica o simplemente prefieres comprar en Amazon, tienes esta de la línea Basics disponible ahora mismo por 42,70 euros. Tiene la misma capacidad, ventana transparente para visualizar el interior y una potencia máxima de 1.500 W.
Amazon Basics Freidora de Aire, 4,2L con Ventana de Fácil Visualización, 8 Menús Preestablecidos, 1500W, Color Negro
Una freidora económica ideal para cocinas pequeñas
Volviendo a la freidora de aire de Lidl, esta Philips es una opción pensada para no ocupar mucho espacio sobre la encimera o para familias de uno o dos miembros. Cuenta con 4,2 litros de capacidad y permite cocinar en una horquilla de entre 60 y 200 grados, lo que permite preparar todo tipo de platos o entrantes.
A esto hay que añadirle que cuenta con 13 modos de cocción diferentes y un panel táctil para controlarla que es muy intuitivo. El revestimiento anterior no contiene BPA y la placa antiadherente es apta para lavavajillas, lo que facilita mucho su mantenimiento. Todo con unas medidas de 36,8 x 27,3 x 29,3 centímetros, lo que se traduce en que es un electrodoméstico muy compacto.
|
⚡ EN RESUMEN: oferta de la freidora de aire Philips
|
✅ LO MEJOR
|
❌ LO PEOR
|
💡 CÓMPRALO SI... Quieres una freidora compacta, vives solo o en pareja y tu objetivo es no gastar demasiado.
|
⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un modelo con más capacidad, doble cesta o incluso con recipiente de cristal.
También te puede interesar
Cosori Freidora de Aire 5,7L, Interior Metálico, 11 Modos, 97% Sin Aceite | Revestimiento Cerámico Sin PFAS, Tecnología Calentamiento Uniforme, 40 Recetas en Español, Apto para Lavavajillas, 1700W
Cecotec Freidora de Aire sin Aceite de 8L Air Fryer Cecofry Supreme 8000 | 1800W, Panel Táctil, 30º-200 ºC, 10 Modos Preconfigurados, Pre-heat, Alerta, Acabados en Acero Inoxidable
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Lidl, Philips
En Xataka | Los accesorios definitivos (y baratos) para usar tu freidora de aire todos los días y no tener que limpiarla casi nunca
En Xataka | Mejores freidoras de aire en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y cinco modelos recomendados
Ver 0 comentarios