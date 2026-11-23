El Black Friday de Lidl ya es una realidad. Si llevas tiempo queriendo adquirir un dispositivo de limpieza como una escoba inalámbrica sin arruinarte en una aspiradora Dyson, por ejemplo, en la cadena de supermercados ha llegado ahora un chollo que te va a interesar. Estamos hablando de la aspiradora sin cables 2 en 1 Grundig VCP 3630L, que ahora está disponible por 84,99 euros.
Aspirador inalámbrico 2 en 1 VCP 3630 L
Si no llegas a tiempo a conseguir este chollo de Lidl, en Amazon tienes ahora una alternativa de una marca más reconocida, la aspiradora sin cables Rowenta X-Pert 7.60, que en el Black Friday de Amazon está rebajada a 95,99 euros. Este modelo ofrece 45 minutos de autonomía y cuenta con un motor de 140 W.
Rowenta X-Pert 7.60, Aspiradora Escoba Sin Cable
Cepillo turbo con luces LED, filtro HEPA 13 y hasta 40 minutos de autonomía
Esta aspiradora sin cables Grunding VCP 3630 (rebajada en el Black Friday) está pensada para el mantenimiento de pisos y hogares que buscan limpieza cómoda sin cables. Aunque supera ligeramente los 100 W con un motor de corriente continua de 140 W, permite regular la succión en tres niveles de potencia distintos desde su pantalla digital, donde también se muestra en tiempo real el porcentaje de batería restante.
Su batería extraíble de iones de litio de 18 V ofrece una autonomía de hasta 40 minutos en el modo de menor consumo y se recarga en un plazo de entre 4 y 6 horas mediante la estación de carga de pared incluida. A nivel de higiene, incorpora un depósito sin bolsa de 600 ml de capacidad y un filtro HEPA 13 capaz de retener partículas finas y alérgenos.
Además, esta aspiradora sin cables con un cepillo turbo eléctrico con luces LED frontales (muy útil para detectar el polvo acumulado debajo de sofás, camas o muebles bajos), ruedas grandes engomadas para no dañar parqués ni tarimas y pesa unos 2,4 kg.
Por último, destacar que al desmontar el tubo principal se transforma rápidamente en aspiradora de mano, apoyándose en su accesorio 3 en 1 (boquilla para juntas, tapicerías y cepillo para el polvo) para limpiar sofás, estanterías o el interior del coche.
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Imagen | Webedia y Grundig
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