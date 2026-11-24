Los robots aspiradores se han convertido ya en un dispositivo de limpieza imprescindible en muchos hogares. Si quieres tener uno con prestaciones top y una buena rebaja, ahora este Ecovacs Deebot X11 Omnicyclone está rebajado en Amazon. Ha pasado de costar 649 euros a 399,23 euros, consiguiendo así un descuento de casi 250 euros.

Un robot que sube escalones y evita las bolsas de recambio en su base

Uno de los puntos diferenciales de este Ecovacs frente a los robots convencionales es su sistema de tracción y elevación pensado para superar umbrales, alfombras gruesas y pequeños escalones de transición entre estancias sin quedarse bloqueado a mitad de la limpieza. A esto se le suma su potencia de succión de gama alta (19.500 Pa), que hace que sea capaz de levantar suciedad incrustada y pelo de mascota de una sola pasada.

El apellido Omnicyclone hace referencia a su estación de autovaciado con tecnología ciclónica sin bolsas desechables: en lugar de obligarte a comprar recambios periódicos, separa el polvo y la suciedad en un depósito transparente de gran capacidad que se vacía directamente en el cubo de basura.

Además, la base automatiza el mantenimiento del fregado lavando las mopas con agua caliente y secándolas con aire caliente para evitar malos olores y bacterias. En el apartado de fregado, el robot apuesta por un sistema de rodillos/mopas extensibles con lavado continuo, ajustando la presión y el caudal de agua según la suciedad detectada y llegando hasta los bordes y esquinas de los muebles.

Todo el mapeo y la detección de obstáculos se gestionan mediante navegación láser y sensores con inteligencia artificial, configurables al detalle desde la app de Ecovacs, permitiendo establecer limpieza por habitaciones, horarios o control por voz con Alexa y Google Assistant.

⚡ EN RESUMEN: oferta para robot aspirador Ecovacs Deebot X11 Omnicyclone hoy ✅ LO MEJOR Base ciclónica sin bolsas.

Capacidad para superar escalones y bordes. ❌ LO PEOR El tamaño de la estación no es compacto.

Curva inicial de configuración. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un robot aspirador y friegasuelos realmente autónomo para olvidarte del mantenimiento diario. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vives en un piso muy pequeño sin apenas espacio para colocar la base de autovaciado.

También pueden interesarte

roborock Qrevo 2 Pro Set Robot Aspirador Succión Extrema de 25000 Pa,Blanco Hoy en Amazon — 299,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

iRobot Roomba Plus 576 Combo y Base AutoWash multifunción, 25KPa Hoy en Amazon — 379,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Ecovacs

En Xataka | Mejores aspiradores verticales. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores robots de cocina (2026). Cuál comprar y siete modelos recomendados desde 219 euros