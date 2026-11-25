Aunque se estuvo probando a finales de 2022, fue en septiembre de 2023, en la DANA que azotó Madrid, cuando se estrenó oficialmente ES-Alert. Desde entonces, el sistema de alertas de emergencia se ha activado en multitud de ocasiones haciendo sonar millones de móviles.

Algunas alertas han sido por simulacros o para testar el sistema, otras respondían a un verdadero peligro para la población y otras, como la que se envió por el eclipse, no tenían mucha razón de ser. El uso abusivo de este sistema ha hecho que pierda eficacia y Protección Civil ha decidido tomar cartas en el asunto.

A partir de ahora, habrá dos niveles: las alertas y las pre-alertas o alertas previas. Si no quieres recibir estas últimas, a diferencia de lo que ocurre con las otras, tienes la opción de desactivarlas en tu móvil.

Imagen: Protección Civil

Europa marcó cuatro niveles, España impuso uno. El sistema ES-Alert es la adaptación española del protocolo EU-Alert de difusión de alertas mediante la tecnología Cell Broadcast. Sin embargo, mientras que el protocolo europeo contempla cuatro niveles distintos de emergencia, España optó por usar uno solo en todas las situaciones.

Es la "Alerta de Protección Civil" y corresponde al Nivel 1 de EU-Alert, el nivel que advierte a los ciudadanos de una situación de emergencia inminente. No puede desactivarse en los móviles y activa un sonoro pitido en todos los teléfonos de una zona determinada.

Ya tenemos Alertas y Pre-Alertas. Según cuenta Banda Ancha y hemos podido comprobar en Xataka, Protección Civil ya contempla dos niveles de alerta en lugar de uno. Esos dos niveles son los siguientes:

'Alerta de Protección Civil', correspondiente al Nivel 1 de EU-Alert.

'Pre-Alerta de Protección Civil', correspondiente al Nivel 2 de EU-Alert, el que lanza mensajes de aviso de menor urgencia.

Esta misma semana se ha realizado en Cataluña la prueba piloto de envío de pre-alertas desde ES-Alert con el objetivo, según ha explicado la ministra Parlón, de "evaluar si las alertas previas pueden convertirse en una herramienta complementaria a las alertas tradicionales para informar a los ciudadanos con antelación de las situaciones de riesgo esperadas". La idea es que el pitido de la alerta sea de menor intensidad y más corto.

Imagen: Xataka

Este nivel sí puede desactivarse. La 'Alerta de Protección Civil', correspondiente al Nivel 1 de EU-Alert, está activado por defecto en los móviles y no puede desactivarse. Sin embargo, la 'Pre-Alerta de Protección Civil', igual que el Nivel 2 de EU-Alert, si puede activarse/desactivarse a voluntad del dueño del terminal.

iOS cuenta con una opción específica para activar/desactivar las Pre-Alertas de Protección Civil; puedes encontrarla en Ajustes > Notificaciones, al final del listado de apps. Android también ofrece esta opción entrando en Ajustes > Seguridad personal y emergencias > Alertas de emergencias inalámbricas.

Imagen de portada | Xataka Móvil

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