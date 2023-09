Prueba ES-Alert en Barcelona: para qué sirve, cómo suena, y horarios de los pitidos de Protección Civil el jueves

Vamos a explicarte cuándo es y cómo será la prueba de alertas de Protección Civil que se va a llevar a cabo el jueves en Barcelona. Con esto, Protección Civil va a probar el funcionamiento de ES-Alert en el área de la ciudad catalana, igual que sucedió hace unos meses en otras partes de España.

Por si no habías leído antes sobre este tipo de alertas, vamos a empezar explicándote qué son exactamente. Luego, pasaremos a decirte a qué hora y qué días van a sonar en la región de Barcelona.

Qué es ES-Alert

ES-Alert es un sistema con el que el gobierno español tiene a su disposición la posibilidad de enviar avisos de emergencia sin depender de tu móvil, sin que necesiten tener tu número de teléfono, tu información, y sin tener que enviar un SMS que depende de la cobertura de tu operador.

Es una especie de 112 inverso. Cuando hay una emergencia, tú llamas al 112 para informar de ella, pero en el caso de este sistema, cuando hay una emergencia es el gobierno nacional o el autonómico el que te avisa. Además, es una tecnología que permite alertar de forma rápida y a gran escala a todos los ciudadanos del país o una región concreta.

ES-Alert nace para utilizarse solo de una manera excepcional, cuando haya realmente una emergencia importante como puede ser la erupción de un volcán, accidentes químicos, incendios, o un temporal especialmente peligroso. Y de esta manera, se avisará con tiempo para que todos podamos reaccionar.

ES-Alert tiene tres niveles de alerta. El nivel 1 avisa de situaciones de alerta inminente, el 2 enumera consejos de sobre qué hacer frente a situaciones de riesgo, y el nivel 3 es para buscar ayuda ciudadana en casos como el rapto de menores.

Cómo son los pitidos

El aviso de alerta que se va a probar esta semana va a tener unas características muy particulares para que no la puedas confundir con ninguna otra notificación. Posiblemente incluso te resulte un poco estridente, y eso es lo que se pretende, ya que la idea es que en cuanto suene el aviso capte inmediatamente tu atención.

Este mensaje de alerta que te llegará al móvil emitirá unos pitidos agudos y mostrará el texto de la advertencia. El sonido seguirá sonando y no se detendrá hasta que tú confirmes que lo has leído, de forma que si estás lejos del móvil no puedas perder el aviso de emergencia porque ha dejado de sonar.

Cuándo son los avisos de emergencias

Los avisos de emergencias en Barcelona tendrán lugar el próximo jueves 14 de septiembre. La hora a la que va a tener lugar dependerá del área concreta en la que estés. Estos son los horarios, tal y como han recogido en Xataka Móvil:

Ciudad de Barcelona: a partir de las 11:00h

a partir de las 11:00h Municipios del Vallès Occidental: a partir de las 12:00h

a partir de las 12:00h Municipios del Baix Llobregat y L’Hospitalet de Llobregat: a partir de las 13:00h

Por lo tanto, cuando suenen los pitidos debes mantener la calma, porque no se trata de ninguna emergencia real, sino solo de un simulacro para comprobar que esta tecnología funciona correctamente. Esto te lo debería indicar directamente en el mensaje.

Estos avisos se pueden desactivar. Así lo puedes hacer en tu móvil:

Para desactivar los avisos de ES-Alert en Android, puedes hacerlo entrando en los ajustes, y yendo al apartado de Seguridad y emergencias. Aquí dentro, pulsa en Alertas de emergencia inalámbricas, donde podrás desactivarlas todas o solo algunas concretas.

puedes hacerlo entrando en los ajustes, y yendo al apartado de Seguridad y emergencias. Aquí dentro, pulsa en Alertas de emergencia inalámbricas, donde podrás desactivarlas todas o solo algunas concretas. Para desactivar los avisos de ES-Alert en iOS, entra en los ajustes del iPhone y pulsa en Notificaciones. Aquí dentro, abajo del todo tienes la opción Pre-Alertas de Protección Civil, que podrás desactivar o reactivar cuando quieras.

