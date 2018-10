Google Alerts: cómo activarlo y 14 alertas para sacarle el máximo partido

Hoy te vamos a explicar qué es y cómo funciona Google Alerts, y además de guiarte en la creación de alertas te vamos a proponer varias que puedes utilizar para sacarle el máximo partido. Y es que este servicio no sólo lo puedes utilizar para recibir alertas sobre temas de interés, ya que hay varios comandos que puedes combinar para hilar mucho más fino al recibir lo que necesitas.

El artículo lo empezaremos diciéndote qué es Google Alerts y cómo activar sus alertas. Luego pasaremos directamente a 14 alertas que puedes utilizar para funciones muy variadas, como crearte un feed de tu temática favorita, buscar empleo en cuanto salgan las ofertas, o incluso buscar promociones y rebajas de tus productos favoritos.

Google Alerts es un servicio de alertas personalizado que está basado en los contenidos que va indexando y analizando el motor de búsquedas de la empresa. En esencia, es un servicio con el que puedes hacer que Google te avise cuando indexe un enlace con determinado contenido que previamente hayas configurado.

Para poder utilizar Alerts tienes que tener una cuenta propia de Google. Entonces, entras en la página www.google.es/alerts, y allí configuras los parámetros con los que quieres que salten las alertas. Cuando Google detecte contenido que cumpla con estos parámetros, te enviará un correo electrónico notificándote sobre este contenido.

La configuración de las alertas es sumamente fácil. Cuando entres en la página, simplemente tendrás que elegir una palabra o nombre clave sobre el que quieres que se te informe. Puedes escribirlo a mano, aunque Google también te proporcionará una serie de sugerencias que van desde tu nombre o correo electrónico hasta otros determinados temas.

Si eliges una alerta recomendada, se quedará configurada con valores por defecto. Sin embargo, cuando la hayas creado podrás pulsar sobre el icono del lápiz que aparecerá a su lado para poder editar su configuración. Cuando estés configurando los parámetros de la alerta, Google te mostrará una previsualización con el ejemplo de las páginas sobre las que te avisará.

Por otra parte, cuando utilizas el cuadro de búsqueda para crear las alertas manualmente escribiendo tú mismo la palabra clave, Google también te mostrará la previsualización con los ejemplos de las páginas sobre las que te alertará. Además, también tendrás un botón Mostrar opciones para que puedes configurar los parámetros de la alerta.

En cuanto a los aspectos de la alerta que puedes configurar, pueden ser los siguientes:

Otra cosa que tienes que saber es que el cuadro de búsqueda de configuración de alertas acepta los comandos del buscador genérico de Google. Esto quiere decir que puedes añadir comandos como OR, location, comillas, asteriscos y todos los que también puedes utilizar para configurar tus búsquedas en Google. Además, las palabras clave pueden ser una palabra, varias palabras, direcciones de Internet o cualquier método que puedas utilizar también en Google.

A continuación te dejamos una serie de alertas que puedes configurar tú mismo a tu medida en este servicio para exprimirlo con funcionalidades que van más allá de su concepto inicial.

Xataka OR XatakaBasics OR www.xataka.com

Averigua cuándo hackean tu web : Esta alerta es un poco compleja de hacer, ya que siempre depende del tipo de hackeo o intrusión que puedan haber hecho. Por lo tanto no puede incluir hacer análisis completos o contratar otros servicios de seguridad, pero por lo menos puedes detectar cuando alguien inserta publicidad o artículos relacionados con productos como viagra o juegos como poker online. Sólo tendrías que poner una alerta con tu web y algunos de estos términos, como:

Busca posibles plagios : Si quieres saber si alguien ha copiado y pegado alguno de tus artículos de referencia en algún medio, web o blog, puedes intentar averiguando creando alertas con algunas de las frases completas o párrafos que has incluído en él.

site:xataka.com viagra OR payday OR poker

Instagram site:xataka.com OR site:genbeta.com OR site:xatakandroid.com OR site:xatakamovil.com