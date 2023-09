El sistema de emergencias de Protección Civil Es-Alert está sonando en mi móvil por la DANA: qué es, cómo funciona y qué debo hacer

Septiembre ha comenzado fuerte: la DANA que sacude la península ha puesto fin de forma oficiosa al verano y de qué manera: si estás en comunidades como Madrid, quizás hayas recibido un fuerte pitido en tu móvil: se trata del sistema de alerta de emergencias móvil del Gobierno. Si no tienes muy claro qué es y qué tienes que hacer al recibir este aviso en tu teléfono, sigue leyendo porque es importante que tengas claro cuál es su función.

Las previsiones de diferentes modelos meteorológicos ya lo vaticinaban: las próximas horas la DANA que azota la península va a alcanzar su punto álgido, especialmente en la zona central. La AEMET lanzó su aviso rojo por lluvias ayer por la noche en la capital española, el 112 de Madrid ya ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios y hoy a eso de las 14:30 horas los móviles de las personas de la comunidad de Madrid han comenzado a pitar: se trata del sistema de Emergencias del Gobierno.

Qué es y cómo funciona el sistema de emergencias del Gobierno

Es probable que no sea la primera vez que escuchas este pitido inesperado, no obstante a finales de 2022 este sistema de alertas en el móvil de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias se encontraba en fase de pruebas, para posteriormente entrar en funcionamiento desde el pasado mes de febrero. Pero lo que has escuchado hoy no es un un simulacro: es el aviso de emergencias ES-Alert y su función es alertar de forma rápida y a gran escala de forma oficial ante posibles catástrofes, como un volcán o lluvias torrenciales como las que están teniendo lugar en el centro de la península.

El aviso en cuestión consiste en un sonido agudo y un texto de advertencia como el que ves sobre estas líneas. La única forma de hacer que el sonido cese es confirmar la lectura del aviso, una forma de que quien lo reciba tenga que leerlo y acudir hasta el móvil en caso de que esté lejos.

ES- Alert o 112 inverso es un sistema de alertas que funciona mediante la tecnología Cell Broadcast, lo que permite que los avisos lleguen de forma inmediata y automática, sin emplear números de teléfono ni necesidad de ocupar ancho de banda, a todos los dispositivos conectados a las antenas de una zona geográfica determinada, en este caso, en Madrid. Un mensaje de Cell Broadcast es un servicio push no confirmado, es decir, que quienes lanzan el mensaje desconocen quién lo recibió, de modo que se conserva el anonimato (por lo que cumplen con la RGPD).

Este sistema de alertas tiene alcance estatal y los avisos son emitidos desde 20 centros, que corresponden a las diferentes comunidades autónomas y y el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de la Dirección General de Protección Civil. La fuente de emisión dependerá del lugar donde tenga lugar la emergencia.

¿Qué tengo que hacer?

Lo primero de todo, leer el mensaje en tu dispositivo, requisito imprescindible para que el pitido deje de sonar. Después, seguir las instrucciones, que en este caso advierte que debido al alto riesgo de tormentas, la Comunidad de Madrid se encuentra en el nivel 1 del plan de inundaciones (INUNCAM).

En el aviso se insta a la ciudadanía a no utilizar el vehículo si no es estrictamente necesario y a permanecer en el domicilio a la espera de nuevas indicaciones procedentes de la actualización del estado. Finalmente, piden por favor no llamar al 112 salvo caso de emergencia.

