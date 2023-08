Septiembre va a poner fin al verano meteorológico con un fenómeno ya habitual en esta época: una DANA

Tras uno de los peores agostos en España, con una ola de calor eterna que ha registrado diferentes récords históricos de temperatura y puesto en alerta roja muchas zonas del país, llega oficialmente el frío. Y las lluvias. Muchas lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de un “cambio drástico de tiempo” que se ha empezado a notar ya en algunos puntos del país.

Una situación que se hará más extrema de cara al fin de semana y la entrada de septiembre, por la llegada de una masa de aire fresca proveniente del Atlántico que dejará abundantes tormentas por toda la Península.

A sacar el paraguas. Así lo indican los meteorólogos, que confirman que el final de agosto e inicio de septiembre vendrá acompañado de temperaturas frescas propias del otoño y con lluvias. La causante es una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que llega a la Península. "Una fuerte DANA podría descolgarse sobre España, trayendo un nuevo descenso térmico y fuertes precipitaciones y tormentas", indican los profesionales de la AEMET , que señalan que, de cumplirse este escenario, podría haber tormentas intensas y torrenciales en algunas zonas durante el fin de semana.

¿Dónde? En toda España. Las primeras lluvias comenzarán el viernes en el norte y se extenderán durante el fin de semana al resto de la península. Incluido el sur, donde más lo necesitan, ya que no cae una gota desde hace semanas. Extremadura y Andalucía, aunque no verán tanta agua, también acumularán algunos litros. Pero si el aire frío desciende por el oeste peninsular, se espera que las lluvias más fuertes se den en el litoral y en el interior. Por lo que las precipitaciones más fuertes se darán en el valle del Ebro, Comunidad Valenciana, Cataluña y Pirineos.

Hola, otoño. Aunque parezca increíble, hemos pasado de un calor abrasador al frío y las tormentas otoñales .Y es que llevamos desde el sábado con temperaturas más razonables y ninguna localidad ha superado ya los 40º. Algunos termómetros incluso han registrado los 15 grados. Y el viento ha ayudado, mejorando mucho la sensación térmica y de agobio que hemos vivido durante dos largos meses. Si las máximas se mantienen, podemos decir oficialmente “hola” al otoño.

Bajada de las temperaturas. Y es que a partir de este fin de semana las temperaturas se van a desplomar aún más con el paso de la DANA. Durante el sábado y el domingo podrían no superarse los 20° en muchas zonas del norte y del interior del país. En la costa, Valencia, Cataluña e incluso Murcia esperan termómetros que se situarán sobre los 25º. De hecho, se espera que la temperatura media en España durante esta estación sea de 15,4º.

¿Buenas noticias? Sí y no. Aunque muchos celebrarán la vuelta del fresco tras un verano realmente insoportable en cuanto a calor y la llegada de algunas gotas en un momento de escasez de lluvias brutal, se prevé que las tormentas sean demasiado intensas. ¿Qué quiere decir eso? Tal y como hemos comentado en Xataka , no se acabará la sequía, porque las precipitaciones torrenciales y tormentosas no solucionan ese problema, sino que pueden incluso empeorarlo. Esperemos que pasado el fin de semana se estabilice el temporal.

Imagen: Tomer Burg (PolarWX)

En Xataka | Las lluvias torrenciales serían un buen antídoto contra la sequía. El problema es que España no sabe gestionarlas