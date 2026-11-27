Sacar una aplicación específica para algo que necesitas ya no es un sueño, forma parte de un vibecoding que se ha convertido en habitual. La programación se incluye en herramientas comerciales, como Claude, ChatGPT o Gemini, aunque tenemos a nuestro alcance otras herramientas especializadas que hasta se distribuyen bajo código abierto. No obstante, eso no significa que estemos exentos de peligro.

Abierto no es sinónimo de limpio. El software open source que se distribuye en plataformas como GitHub incluye el código que da forma a los distintos programas. El desarrollador explica qué hace su app, da acceso a los archivos y suele permitir que otros creadores contribuyan. Esta apertura debería favorecer la credibilidad, porque quien quiere ocultar algo no suele dejarlo a la vista.

La realidad es que muy pocos auditan el código de los repositorios. Solemos confiar en la reputación del desarrollador, en las estrellas del proyecto, en que si tuviera algo que esconder no liberaría el código a los cuatro vientos. Pero hay ocasiones en las que dicho código rastrea a los usuarios sin declararlo.

El caso extremo fue la puerta trasera de xz, en 2024: alguien pasó dos largos años aportando código a ese proyecto abierto, sin que nadie se diera cuenta. Y construyó un "backdoor". Lo descubrió un ingeniero de Microsoft que notó que su conexión SSH tardaba 500 milisegundos más de lo normal.

El caso T3 Code. Esta herramienta es muy popular en el entorno de los programadores que usan IA para sus proyectos. T3 Code es un panel de control de código abierto para agentes de programación: no sustituye a Codex, Claude Code, Cursor o Grok, sino que los arranca y traduce lo que hacen a una sola interfaz. Es como tener una navaja suiza para agentes de IA.

T3 Code es gratuito y no vende ningún servicio. Así lo subrayan en la descripción del proyecto: “Nothing”. El problema es que tampoco especificaban que ese software rastreara al usuario: en mayo añadieron a su web un rótulo con “No telemetry”, y en junio un rediseño lo retiró sin mencionarlo. Como demostraron en noviembre unos desarrolladores chinos tras auditar el código, T3 Code sí incluía telemetría, activada por defecto desde marzo.

Para saber quién era el usuario, T3 Code leía los archivos de cuenta de Claude Code y Codex, extraía su identificador y lo convertía en un hash, una etiqueta única de identificación. No revelaba su nombre, pero permitía reconocer a la misma persona en todos sus equipos.

¿Por qué importa tanto la telemetría? Que una aplicación incluya herramientas de rastreo no es algo extraño, casi todo lo que usamos hoy en día lleva más o menos telemetría. Pero si dices que tu desarrollo carece de ella, y aun así la incluyes, estás engañando al usuario, aunque pueda comprobarlo. Al fin y al cabo, el código está abierto.

Combinado con un identificador fijo, el rastreo permite ir construyendo un perfil cada vez más preciso de cada usuario. En el caso de T3 Code, el hash asociado a los eventos de uso permitía saber qué modelos utilizaban los desarrolladores, a qué horas, desde qué equipos y hasta cuántos tokens gastaban. Lo que no enviaba, según la documentación del proyecto, eran los prompts, las respuestas ni el contenido de los archivos.

La reacción. La polémica estalló en X y el proyecto reaccionó en horas. Uno de sus responsables anunció que cerraría el código de T3 Code y luego se desdijo. Después envió un PR para retirar la telemetría “invasiva” y publicó su propio registro de uso como prueba de transparencia. El cambio principal, el PR #42299, dejó de leer los archivos de Codex y Claude y sustituyó el identificador por uno de instalación aleatorio, y ya está en la versión estable 0.1.12, del 25 de noviembre.

Pero la telemetría sigue activada por defecto, y los ajustes de la app no ofrecen un interruptor para apagarla. La forma de desactivarla es definir la variable T3CODE_TELEMETRY_ENABLED=false antes de abrir la app: en macOS o Linux, en el perfil de la terminal (como ~/.zshrc); en Windows, como variable de entorno de usuario. Los administradores pueden usar una política con “telemetry: false”.

No es el primer caso. Muse Group quiso añadir a Audacity una telemetría basada en las analíticas de Google y Yandex, aunque era opcional y venía desactivada por defecto, y tuvo que recular ante la reacción de la comunidad. Y VS Code es open source, pero al código que publica en GitHub Microsoft le añade telemetría que recopila datos de uso. Por eso existe VSCodium, una versión sin ese rastreo.

Imagen de portada | Iván Linares

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