Para los compradores compulsivos de tecnología se aproxima la fecha marcada en rojo en nuestro calendario: el Black Friday. Con los años he aprendido a ser algo más comedido en el gasto, aunque tengo claro que hay que aprovechar el día porque, a menudo, aparecen ofertas que realmente valen la pena. Y, dado que ChatGPT puede vigilar los precios, lo estoy utilizando para que me alerte sobre los posibles chollos.

¿Puede un chatbot de IA ser mejor que una herramienta dedicada específicamente a seguir los precios de una tienda online? Suelo tirar de las habituales, como la veterana CamelCamelCamel, que me parece muy útil para vigilar los precios en Amazon. El problema llega cuando busco algo que no es 100 % concreto. ChatGPT ofrece una manera mucho más práctica de acotar con filtros.

ChatGPT es muy bueno con la búsqueda semántica

Mi carpeta de herramientas de IA en el móvil

Las herramientas de chollos y alertas funcionan muy bien con productos específicos, como el Pixel 11 Pro que tengo programado en Instinct. Esto también pueden hacerlo ChatGPT o Claude, aunque no son tan precisos ni constantes. Donde no tienen rival es a la hora de acotar la búsqueda con criterios concretos.

Imagina que buscas una PS5 para jugar al ‘GTA VI’. Puedes crear una tarea en ChatGPT que contraste el precio de la consola en diversas tiendas, pero no solo por el coste en sí de la máquina: la IA es capaz de encontrarte buenos precios en packs que traigan la PS5 con juegos. Es decir: lo mejor de ChatGPT es que puede razonar la búsqueda para encontrar chollos paralelos que no tengas en el radar.

Lo mismo pasa con un móvil. Si sabes qué modelo quieres y con qué capacidad, seguramente CamelCamelCamel o Keepa lo hagan mejor. ChatGPT (o tu chatbot preferido) te permite configurar la búsqueda del chollo por procesador, tamaño de memoria, fecha de lanzamiento o marca. Imagina que quieres un gama alta con un buen Snapdragon, al menos 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento: ChatGPT es mucho más versátil.

El prompt, primer paso para cazar el chollo de Black Friday

Definir qué es lo que quieres, y cómo lo quieres, es una de las ventajas de los chatbots. Como ChatGPT también tiene alertas, y puede crear tareas que se ejecutan en segundo plano, irás recibiendo las ofertas por notificación o por correo conforme las vaya encontrando.

Tras varios días de pruebas, he ido afinando los prompts con estos parámetros:

Defino exactamente qué quiero. Un móvil de gama alta que sea potente, por ejemplo.

Especifico el rango de características que debe tener el teléfono. El procesador, la memoria y la batería mínimas, por ejemplo.

Acoto la búsqueda a las tiendas donde suelo comprar. Como sé que hay algunas donde no dejan entrar a los agentes (Amazon, por ejemplo), he escrito en el prompt que puede contrastar las ofertas con los comparadores.

El precio es vital: le marco el mínimo y el máximo que estoy dispuesto a pagar.

Para asegurarme de que la oferta es verdaderamente un chollo, añado al prompt que compare el precio de Black Friday con el coste de ese mismo producto hace un par de semanas.

Otro punto importante: la frecuencia de búsqueda. Para no agotar el uso, lo ideal es marcarle un tiempo lo más reducido posible. El intervalo mínimo que permite OpenAI es de una hora, y en Plus solo puedes tener cinco tareas activas a la vez (tres en Go y quince en Pro).

Para que no gaste uso de más, especifico en la orden que no debe ejecutarse por la noche.

A primera hora sí debe darme un informe con el estado de las ofertas. Yo lo programé a las ocho de la mañana.

Una vez puestas las especificaciones de búsqueda, este es el prompt que he programado para mi ChatGPT:

Crea una tarea programada para encontrar chollos durante el Black Friday. Busco un móvil Android con Snapdragon 8 Elite o procesador de rendimiento equivalente o superior, al menos 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y 5.000 mAh de batería. Mi presupuesto es de 400 a 800 euros.

Busca en Amazon España, MediaMarkt, PcComponentes, El Corte Inglés, Fnac y tiendas oficiales. Si tienes restricciones de acceso, recurre a comparadores como idealo, Keepa o CamelCamelCamel.

Comprueba la disponibilidad, los cupones y el precio final con envío. Compara el precio actual con el de hace dos semanas y con el más bajo de los últimos 30 días para detectar descuentos reales. Excluye ofertas condicionadas a financiación, contratación de servicios o entrega de otro móvil.

Realiza búsquedas cada hora entre las 08:00 y las 23:00 (hora peninsular española) hasta el 30 de noviembre de 2026. Avísame únicamente cuando encuentres una oferta nueva o una que mejore alguna anterior. Cada mañana, a las 08:00, envíame un resumen de las mejores ofertas.

Incluye modelo, tienda, precio actual, precio anterior, porcentaje de descuento y enlace de compra. Indica qué datos no has podido verificar y no inventes información. Confirma que has configurado correctamente la tarea y sus horarios.

Puedes adaptar el prompt superior al tipo de producto que buscas en Black Friday. Sirve para la mayoría de chatbots con tareas programadas, como el propio ChatGPT, Claude, Gemini o Grok. Eso sí, cada uno marca sus límites: Claude reserva sus tareas programadas recurrentes a los planes de pago, y las acciones programadas de Gemini llegaron solo para suscriptores de Google AI Pro y Ultra.

El prompt también es válido si tienes un agente local del estilo de Hermes. Con ellos puedes apurar en mayor medida la frecuencia de búsqueda (Hermes, por ejemplo, trae su propio programador de tareas). Los resultados serán más precisos a costa de sacrificar uso/tokens.

No es 100 % efectivo, pero se acerca

Si tienes claro el producto exacto, lo mejor es que compruebes manualmente las tiendas o utilices herramientas de comparación directa. ChatGPT sirve para profundizar en un rango de características y para que razone mientras ejecuta la búsqueda, algo que no pueden ofrecer las herramientas estáticas. Combinar las opciones te va a permitir ahorrar bastante dinero en este Black Friday.

Imagen de portada | Montaje con fotos de Artem Beliaikin en Unsplash e Iván Linares

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