Se acerca uno de los días más importantes para todos los que buscamos las mejores gangas en tecnología: el Black Friday. Yo no tenía pensado comprar nada esta semana, aunque sí hay un móvil al que le tengo echado el ojo: el Google Pixel 11 Pro. Actualmente está a unos 899 euros, que ya es barato, pero sé que puede pegar una mayor bajada antes del viernes. Mi Instinct ya está preparado.

Tengo varios agentes a mi disposición, aunque principalmente uso un par: Hermes, con el que interactúo en Telegram, e Instinct, que uso a través de WhatsApp. No tenía ninguno de los dos configurado para que pagaran por sí mismos. Pero ahora que se acerca el Black Friday, me decidí a hacer un experimento: cargar una tarjeta con límite y dejarla a disposición de Instinct. Con un requisito: la orden final de compra he de darla yo.

Instinct puede vigilar los vaivenes de los precios

El Pixel 11 Pro ya está rebajado por la semana de Black Friday, pero siempre hay opciones de que caiga un poco más. Incluso de segunda mano, si está en buenas condiciones a mí me vale. Así configuré la alerta en mi Instinct.

Configuración de la alerta de precio en Instinct y aviso de compra

Es poco probable que el teléfono caiga por debajo de los 699 euros, el tope que le marqué, pero quién sabe: la alerta ya está ahí. Lo siguiente fue configurar los pagos: dejé en mi cuenta de Revolut justo el importe que estoy dispuesto a pagar, generé una tarjeta virtual y me dispuse a añadirla a Instinct. El proceso es sencillo:

Abre la página de Instinct e inicia sesión con el número que tienes registrado en el agente (y en WhatsApp).

Busca la opción de pago con Stripe y completa los datos con la tarjeta desechable. Si ya tenías cuenta, puedes ahorrarte este paso.

También puedes pedirle a Instinct que añada directamente la tarjeta: te enviará un enlace para rellenar los datos tras el inicio de sesión.

Una vez completado el formulario, el agente estará listo para usar los pagos conforme a las instrucciones que le des.

Que una IA autónoma tenga los datos de tu tarjeta supone un enorme riesgo: podría adquirir productos que no quieres sin tu permiso. Además, es factible que alguien acceda a esos datos engañando al agente

Con las instrucciones y los datos de mi tarjeta virtual, Instinct ya estaba preparado para sondear las tiendas en busca de un Google Pixel 11 Pro con las características que le di. Si encuentra un móvil que las cumpla, el agente iniciará el proceso de compra y lo dejará todo listo a falta del ok final. Eso sí, no todas las tiendas dejan a los agentes campar a sus anchas: Amazon lleva meses cerrándoles la puerta a los de terceros, como Muse de Meta. Conviene que la búsqueda no se limite solo a Amazon.

Siempre debe pedir la autorización final

Completado de la tarjeta en Instinct

Instinct y otros agentes pueden operar de forma autónoma durante todo el proceso de compra, pago incluido. Mi recomendación es ponerles un guardarraíl justo en el paso final: que sea yo quien acepte la compra cuando el agente tenga el producto en la cesta y haya comprobado que todo está correcto. Me parece una buena medida de seguridad ante compras indeseadas.

Este sistema es perfecto para aquellos productos que se agotan muy rápido: como Instinct puede vigilar los precios e iniciar el proceso de compra cuando se cumplen los requisitos, las opciones de conseguir algo limitado aumentan. Dejar la compra a punto de pagar suele implicar la reserva, por lo que hay pocas posibilidades de perderla mientras le digo a Instinct que remate el pago.

Quedan cuatro días para el Black Friday. Si Instinct caza el Pixel 11 Pro por debajo de mi tope, os lo contaré.

Imagen de portada | Iván Linares editada

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