Cuando hablamos del espacio, estamos acostumbrados a pensar en satélites que nos permiten anticipar el tiempo que hará mañana, comunicarnos con lugares remotos o estudiar la superficie de nuestro planeta. También en telescopios como el Hubble, que llevan décadas ayudándonos a comprender mejor el universo. Pero en los últimos años ha empezado a tomar forma una aplicación bastante diferente: desplegar en órbita infraestructura informática de alto rendimiento. Y uno de los terrenos en los que se está explorando esta posibilidad es el de la inteligencia artificial.

La compañía aeroespacial ADAspace ha comunicado los resultados de una serie de pruebas realizadas por la Academia China de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CAICT), anunciados el 25 de noviembre y detallados en un comunicado difundido este jueves. Entre ellas destaca un experimento con Qwen3-32B, un modelo de Alibaba que cuenta con 32.800 millones de parámetros. Según la empresa, su satélite Libra ha conseguido mantener durante 45 minutos y 33 segundos, dentro de una sola órbita, un proceso de entrenamiento que abarca todos los parámetros del modelo.

Una cosa es llevar al espacio un modelo que ya sabe realizar determinadas tareas y otra muy distinta es disponer allí de los recursos necesarios para seguir entrenándolo. En el primer caso, los equipos informáticos utilizan sus parámetros para generar resultados, lo que conocemos como inferencia. En el segundo, también deben calcular cómo modificarlos para reducir los errores durante el entrenamiento. Según la compañía china, todas esas operaciones se han completado en órbita y el error medido durante el ensayo ha ido disminuyendo. Esto no significa que el modelo de Alibaba haya sido entrenado desde cero en el espacio.

El desafío de entrenar inteligencia artificial fuera de la Tierra

Los nuevos satélites de ADAspace están diseñados para recorrer órbitas próximas a la línea que separa el día de la noche en nuestro planeta, lo que favorece una exposición prolongada a la luz solar. En el vacío, la compañía recurre a circuitos de refrigeración líquida que transportan el calor hacia radiadores desplegables, donde se disipa mediante radiación térmica. Según la firma, el sistema puede satisfacer las necesidades de refrigeración de equipos informáticos de unos 10 kW. Los satélites también incorporan sistemas de comunicación láser de alta velocidad.

Los equipos con los que se están realizando estas pruebas forman parte de un proyecto de dimensiones mucho mayores. Bajo el nombre de Star-Compute, ADAspace pretende desplegar una red de 2.800 satélites capaces de compartir recursos de procesamiento para distintas tareas relacionadas con la inteligencia artificial. Los primeros doce fueron lanzados en mayo de 2025 en el marco de una iniciativa en la que también participa el instituto de investigación Zhejiang Lab, y otros ocho llegaron a sus respectivas órbitas el pasado 14 de octubre. La compañía prevé incorporar un tercer grupo antes de que termine 2026.

En Estados Unidos, Google trabaja en Project Suncatcher, una iniciativa con la que ya ha conseguido generar una respuesta de su modelo Gemma 4 a bordo de un satélite equipado con sus propios procesadores TPU. También encontramos a Starcloud, que en noviembre de 2025 puso en órbita una GPU NVIDIA H100 y posteriormente anunció que había conseguido entrenar un modelo mucho más pequeño, nanoGPT. A estos movimientos se suma Starmind, el proyecto de SpaceX para desplegar hasta un millón de satélites de computación espacial, que acaba de recibir una autorización condicionada de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) estadounidense.

Entre estos experimentos y la posibilidad de disponer de centros de datos comerciales en órbita todavía hay una distancia considerable. Un informe publicado en abril por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO) identifica varios obstáculos, entre ellos los costes de lanzamiento, la exposición de los componentes electrónicos a la radiación y las dificultades para reparar o sustituir equipos. Queda por demostrar si estas instalaciones pueden competir económicamente con sus equivalentes terrestres, pero los experimentos de los últimos meses permiten apreciar hasta dónde está llegando esta nueva carrera tecnológica.

Imágenes | ADAspace

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