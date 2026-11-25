Llevo casi una semana jugando bastante a 'GTA VI' en una PS5 de 2020 sin ningún tipo de problema. No suena más de la cuenta ni me ha dado ningún error raro. Sin embargo, no todos pueden decir lo mismo, ya que por redes están circulando vídeos sobre consolas que dejan de funcionar con fallos visuales típicos de una GPU o VRAM que deja de funcionar como debe.

Esto ya ha encendido las alarmas, claro, y aunque no hay comunicados oficiales, las redes ya están dictando sentencia.

En corto. Tom Warren, periodista de The Verge, es uno de los que se ha hecho eco del problema citando un vídeo en el que a una streamer se le 'fríe' la consola en pleno directo. Empiezan a aparecer artefactos en la pantalla, que se congela y lleva al apagado de la consola.

En su caso, una PS5 que, como mostró poco después, había limpiado para no tener polvo acumulado en la zona del ventilador. También afirma tenerla en un espacio bien ventilado y, claro, se empezó a decir que 'GTA VI' está derritiendo la PS5.

No sólo PS5. Uno de los primeros culpables al que apuntaron algunos fue al sistema de disipación de calor de la consola de Sony. Los japoneses, al contrario que Microsoft, utilizaron metal líquido para conducir el calor de la APU al disipador y, con el tiempo, puede presentar fugas. Se ha dicho que, sobre todo, si está en vertical la consola es más susceptible debido a una degradación en las máquinas más antiguas del encapsulado de la APU. Pero, al margen de esto, los fallos no son sólo cosa de PS5.

En Reddit hay un hilo bastante generoso en el que hay usuarios que también están reportando fallos de sus Series X y Series S. Algunos responden a bugs del juego, pero otros muestran vídeos e imágenes que se corresponden con esos fallos de GPU/VRAM. Un taller llamado Solder Surgeon aseguró en un comunicado propio del 22 de noviembre que reparó 38 consolas (PS5 y Xbox Series X) durante las 72 horas posteriores al lanzamiento, atribuyendo los problemas al metal líquido en el caso de PS5, a daños en la alimentación eléctrica y a puertos HDMI mal soldados.

Imagen de DoorFrame

Exigente. Es innegable que 'GTA VI' es un juego tremendamente exigente. Es de lo más impresionante que he visto en cualquier plataforma y no es algo al aire: la propia Digital Foundry ha afirmado que nunca se ha hecho algo así en tiempo real. Es lógico que lleve las consolas al límite, pero en el caso de PS5, y como leemos en Notebookcheck, el técnico modyfikatorcasper midió 220 W con el juego encendido, pero sin hacer nada. Durante una prueba de carga máxima, el medidor registró 274,2 W.

Como apuntan, Sony diseñó el hardware para funcionar a 340-350 W como máximo y los juegos normalmente consumen entre 180 y 220 W, por lo que 'GTA VI' es, definitivamente, más glotón, pero no lleva al límite la energía de la máquina.

El matiz. Lo que sí puede pasar, y es algo que apunta el propio técnico, es que ese mayor consumo de energía y, por tanto, mayores temperaturas internas, hagan que el material entre la APU y el disipador pueda ser más maleable. En las consolas más nuevas o en la PS5 Pro se introdujeron cambios para mitigar esas fugas del metal líquido durante los vaivenes de la temperatura, pero podría afectar a las consolas más antiguas.

Sony diseñó la máquina para garantizar la estanqueidad del recinto del metal líquido aunque la consola cambie de orientación o se someta a vibraciones, pero... puede fallar, claro

Cuidados. El asunto de la PS5 en vertical tiene sentido porque el metal líquido se puede ir deformando hasta no llegar a cubrir de forma homogénea la superficie de la APU, lo que hace que pierda propiedades de disipación. Hay recomendaciones básicas como una limpieza interior regular (da "miedo" desmontar un cacharro, pero no es tan difícil y hay mil tutoriales) y, sobre todo, no tenerla encajonada para que pueda 'respirar', pero esos cuidados son muy generales y llega un momento en el que pierden efectividad.

Las consolas se rompen por diferentes motivos, pero en el caso de la disipación, lo más efectivo es hacer un cambio de metal líquido o de pasta térmica. También puedes hacerlo en casa, aunque si nunca te has puesto, es algo más delicado que simplemente abrir para aspirar el polvo. Estos materiales se degradan, pierden efectividad y pueden causar esos fallos que estamos viendo, por lo que una visita a un técnico de confianza no está de más.

¿Anecdótico? De la forma que sea, aquí me gustaría tocar madera porque mi PS5 lleva en vertical seis años sin ningún problema y, además, poner un poco los pies en el suelo. Antes del primer día, 'GTA VI' vendió más de 30 millones de unidades, por lo que hay mucha, muchísima gente que está jugando al título de Rockstar y no a todos les están dando fallos.

Lo más fácil es que el juego, al exigir ese punto de más respecto a otros, está sacando a relucir algún fallo que la propia máquina ya podía tener, con la mala suerte de 'freírla'. Si la cosa se pone más seria y es la que empieza a hacer que una oleada de máquinas empiecen a fallar, hablaremos de ello, pero de momento, simplemente, parece muy mala suerte para un pequeño porcentaje de todos los jugadores que se han hecho con el título.

Imágenes | Reddit

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