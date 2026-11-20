En agosto de este año, Rockstar North enseñó 'GTA VI' a un grupo de creadores de contenido en Edimburgo (entre ellos, ElRubius) y desde allí trascendió que el juego saldría sin modo en primera persona. Un día después del estreno, basta con un pequeño ajuste en los controles del juego para recorrer Leonida desde el punto de vista de Jason y Lucia.

Cómo se hace. Desde el mismo día del lanzamiento circula un truco que medios como PC Gamer ya han probado. Consiste en asignar al panel táctil en PS5 (o con Select en Xbox) la opción "Cámara 2/2" en los ajustes del mando, subir a un coche, sacar el teléfono con la cruceta y, al guardarlo con Círculo o B, pulsar ese botón casi a la vez. A partir de ahí la vista no vuelve atrás al guardar el teléfono ni al bajarse del coche. El método lo detalló por primera vez un hilo de r/GTA.

Con costuras. Nada de esto es oficial, y se nota. Es completamente jugable, pero está sin acabar: los hombros del personaje se cuelan en el plano al empuñar un arma grande y la animación de forzar un coche es muy tosca. Tampoco existe un botón para deshacer el modo. Para volver a la tercera persona hay que guardar y cargar esa misma partida, y hay quien advierte de que puede necesitar varios intentos antes de funcionar.

Ya estaba ahí. A seis semanas del lanzamiento, el filtrador Cyberleek difundió 25 minutos de una versión en desarrollo en los que Jason conducía en primera persona y caminaba fuera del coche sin que la vista cambiara, con acabados aún sin pulir, como unos retrovisores sin reflejos. Es decir, esto no es un fallo, sino algo que Rockstar se planteó implementar en algún momento. Hay quien habla de que el estudio se guarda la primera persona para venderla como contenido descargable, o quizás como novedad de la futura versión de PC. Tras esa mencionada reunión de creadores, ElRubius contaba que Rob Nelson, codirector de Rockstar, le dijo que la función no estaba implementada "por ahora".

Déjà vu. Con 'GTA V' ya pasó algo parecido, y con el mismo protagonista. El juego salió en 2013 sin primera persona y la opción llegó con la versión de PS4 y Xbox One del 18 de noviembre de 2014, que Rockstar presentó como exclusiva de las nuevas plataformas. IGN presentaba entonces a Nelson como director de animación del juego, y él explicó que para hacerla bien hubo que cambiar "prácticamente todo", y que las limitaciones técnicas de PS3 y Xbox 360 lo habían impedido. Solo para las armas, el equipo creó unas 3.000 animaciones nuevas.

En estos tiempos de información inmediata mediante redes sociales y mente colmena es absolutamente imposible que un juego tenga secretos más allá de una semana después del lanzamiento, y cuando llegue la versión de PC, un ejército de modders y dataminers se ciscará en el código. ¿Tiene sentido un mundo de easter eggs diseñado para un universo de devotos del detalle escondido?

En Xataka | Mientras todos disfrutan de GTA VI en PS5 y Xbox, los jugadores de PC esperamos: todo lo que sabemos de su lanzamiento en PC hasta la fecha



