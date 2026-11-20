La épica criminal de Rockstar ya está por fin disponible en PS5 y Xbox Series X|S tras años de espera. La crítica especializada no ha dejado lugar a dudas con ese 99 en Metacritic, y todos aquellos que esperaban GTA VI como agua de mayo ya se están paseando por Leónida, la versión ficticia de Florida en el título de Rockstar. Bueno, todos todos no, pues los jugadores de PC van a tener que esperar todavía un tiempo. De momento no hay información oficial que nos explique cuándo podremos disfrutar de Grand Theft Auto VI en PC, pero hay señales fuertes que nos dan algo de esperanza. Te contamos todo lo que sabemos hasta el momento.

Qué pasa con la versión de PC. El CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, dijo en su momento que cualquier noticia sobre una versión para PC o una supuesta versión con disco físico vendrá de Rockstar, tal y como compartían desde Insider Gaming. En mayo, Zelnick dijo que el mercado de PC es fuerte y que los grandes éxitos de Take-Two suelen llegar a todas las plataformas con el tiempo. Esto es lo más parecido a una pista que ha dado la compañía hasta la fecha.

El mercado en PC no es el mismo. El PC ya no es un mercado secundario para editoras como Take-Two, pero parece que la compañía quiere seguir con sus tradiciones en torno a la distribución de su obra magna. En una entrevista con Bloomberg en mayo, Zelnick explicaba que Rockstar empieza en consola para atender primero a su público principal. En la misma entrevista, situó el PC en torno al 45 % o el 50 % de las ventas de grandes franquicias como GTA o Red Dead. Eso son muchos jugadores a los que dejar esperando.

¿2027? La afirmación más sólida hasta ahora procede de GamesBeat, pues en octubre el medio informó de que Rockstar planea lanzar la versión de PC en el primer trimestre de 2027, según cuatro fuentes de la industria familiarizadas con los planes del estudio. GamesBeat añadía que la versión de PC todavía tiene que alcanzar el mismo listón de calidad que la versión de consola antes de publicarse. Rockstar no hizo comentarios sobre el rumor, así que de momento es la única esperanza que tenemos los jugadores de PC.

En contexto. Si esa filtración se acaba confirmando, esta sería una espera mucho más corta que en lanzamientos anteriores de Rockstar. Recordemos que GTA V llegó a consolas en septiembre de 2013 y a PC en abril de 2015. Y Red Dead Redemption 2, más de lo mismo, pues su lanzamiento en consola fue en octubre de 2018 y su versión de PC llegó 13 meses después.

¿GTA Online 2? Desde Forbes sugieren que un lanzamiento rápido en PC podría alinearse con un despliegue más amplio de GTA Online en todas las plataformas, el modo multijugador online del juego que, hasta el momento, está en paradero desconocido. Rockstar no ha querido desvelar nada aún sobre la vertiente online de GTA VI, pero está claro que no va a dejar pasar ese tren teniendo en cuenta las faraónicas cifras de ingresos que obtienen con GTA Online en la anterior entrega.

Mientras tanto, en Steam. Si nos vamos a SteamDB, podemos comprobar que GTA V, la anterior entrega de la franquicia, alcanzó durante el día de lanzamiento de GTA VI unos 87.000 jugadores simultáneos, casi un 10 % más que en octubre. Está claro que los jugadores de PC están deseosos por probar la última entrega de Rockstar Games, así que mientras tanto se refugian en GTA V, que llevaba promediando entre 40.000 y 50.000 jugadores simultáneos, con picos mayores durante los descuentos.

Recuerda, GTA VI en PC no existe aún. Como no podía ser de otra manera, los ciberdelincuentes están aprovechando estos momentos de éxtasis con el juego publicando versiones falsas de PC. Los estafadores están aprovechando el margen. Así que aviso para navegantes: no existe ninguna versión para PC, por lo que cualquier indicio que afirme una descarga de GTA VI para PC es falsa.

La empresa de seguridad Cynet encontró un enlace falso de “GTA6.EXE” que conducía a un archivo que contenía el cargador WARDEN Stealer. El malware roba contraseñas guardadas, cookies del navegador, credenciales de Steam y Roblox, y datos de monederos de criptomonedas, según comparten desde Help Net Security.

NordVPN encontró además un kit en la dark web para crear descargas falsas de GTA VI para PC. También circula por sitios de torrents una “versión para PC” de 113 GB que, según comparten desde Cybernews, contiene malware.

En Xataka | El realismo de ‘GTA VI’ es tan extremo que para muchos jugadores la violencia gratuita se ha convertido en algo insoportable