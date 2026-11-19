La víspera de su lanzamiento, uno de los streamers más seguidos del planeta, IShowSpeed, tiró a una anciana de su scooter en 'GTA VI' y se arrepintió en el acto: la pobre mujer daba mucha pena. El clip llama la atención por algo nunca visto antes en jugadores de la saga: el arrepentimiento real por un acto que en entregas anteriores no tenía apenas peso moral. Tiene mucho que ver con la nueva visualización de la violencia que propone el juego de Rockstar, y que marca un antes y un después en la franquicia.

La culpa en directo. No es el único creador de contenido que se ha expresado de forma similar: el usuario de X GUMSHOE colgaba la partida de otro streamer que abría fuego en un cruce a plena luz del día y escribía que el realismo "ha ido demasiado lejos": deja de tener gracia, decía, cuando ves eso mismo cada día al hacer scroll. O al encender la televisión y poner el telediario. Con cada nueva entrega de 'GTA' volvemos una y otra vez a la misma polémica: ¿ha ido, esta vez sí, demasiado lejos la plasmación realista de la violencia en los juegos?

Un viejo pánico. La alarma acompaña a la saga desde siempre: en mayo de 1997, un lord escocés llevó a la Cámara de los Lores un juego de robos y atropellos que aún no había sido puesto a la venta. En 2013, 'GTA V' se estrenó con la polémica de 'By the Book', una misión en la que el jugador tortura a un hombre durante un interrogatorio. Detrás estaba siempre el miedo a la imitación, y en 2020 la Asociación Estadounidense de Psicología dejó por escrito que no hay evidencia científica suficiente de un vínculo causal entre juegos violentos y conducta violenta, algo que ya se puede calificar sin miedo de leyenda urbana.

Lo que ha cambiado. Sin embargo, en los trece años que median entre 'GTA V' y 'GTA VI' ha habido otros cambios muy notorios en nuestra forma de percibir la violencia. Cuando Charlie Kirk fue asesinado en septiembre de 2025, los vídeos del disparo alcanzaron millones de visualizaciones en minutos y llegaron a gente que ni siquiera los estaba buscando. Los menores tampoco se libran: en una investigación encargada por Ofcom en 2024, los chavales entrevistados describían la violencia en internet como algo inevitable y citaban entre lo más habitual que consumían, las grabaciones de peleas reales en el colegio.

Florida en bucle. Precisamente ese material viral, que pasa de móvil en móvil, es con lo que Rockstar ha construido Leonida. El primer tráiler, de diciembre de 2023, recreaba casi plano a plano vídeos virales de Florida, como el de una vecina armada con un martillo que circuló en 2017. Hace apenas unos díasun clip de quince segundos del juego pasó por un vídeo real de Miami. Es decir, si el juego adopta la estética del vídeo grabado con el móvil, su violencia se lee en los mismos términos.

Bala amarilla. Para entender cómo este nuevo 'GTA' percibe la violencia, podemos fijarnos en el color de los disparos. En una entrevista, Rob Nelson, codirector de Rockstar North, enumera las opciones ante un conflicto: amenazar, dejar inconsciente o "disparar pero sin matar; simplemente incapacitar". El modo Focus del juego marca en rojo los puntos letales y en amarillo las articulaciones, y el marcador amarillo señala a un enemigo incapacitado, pero vivo. Desarmar ya era posible en 'GTA IV'; ahora la opción tiene código de color propio, y un destello amarillo en el borde de la pantalla avisa cuando uno de nuestros personajes deja fuera de combate a alguien a puñetazos.

Cambio de clima. También cambian el sonido y la gente en el juego cuando estalla la violencia. En este vídeo podemos ver cómo Jason saca un arma en una playa al atardecer: decenas de personajes salen huyendo, la playa se vacía y entra un motivo musical que el autor describe como "inquietante". Nelson explicó en la entrevista que, a diferencia de entregas anteriores, el protagonista ya no es el único que tiene armas en medio de la calle ni el único capaz de ejercer violencia, y que otros personajes pueden actuar contra él. La violencia es ahora mucho más caótica e imprevisible, y por tanto, más realista. Y recompensa menos al jugador que en anteriores entregas.

Perfil criminal. El juego, además, toma nota de las acciones del jugador: Nelson explica que un Perfil Criminal, distinto según él del sistema de honor de 'Red Dead Redemption 2', deja pasar lo que exige una misión o una pelea en la que actúas por defensa propia, pero castiga al jugador cuando va "más allá de lo necesario de manera recurrente". Para una saga que usó su violencia como reclamo publicitario desde el primer día, medir y controlar la violencia gratuita tiene algo de decisión moral por parte de Rockstar.

Culpa medible. La psicología lleva más de quince años midiendo ese reparo que algunos jugadores están sintiendo por primera vez con GTA VI, pero que decididamente no es nueva. En dos experimentos publicados en 2010, Hartmann, Toz y Brandon comprobaron que los jugadores se sienten más culpables cuando la violencia virtual no tiene justificación, y más aún los más empáticos. Ese mismo año, Hartmann y Vorderer vieron que los juegos violentos rebajaban esa culpa dándole coartadas al jugador, como luchar por una causa justa o autojustificarse ante escenas violentas afirmando que era “solo un juego”.

Fecha de caducidad. Una pregunta interesante que plantea este fenómeno es: ¿estamos ante un cambio duradero? Ciertos estudios plantean que no: Matthew Grizzard observó que jugar una y otra vez al mismo juego violento reducía la culpa que provocaba, y que el efecto se trasladaba a otros juegos. Así que tranquilidad si eres un devoto de la violencia en pantalla: de momento, 'GTA VI' va a seguir siendo una de las experiencias más perturbadoramente extremas a la que podemos someter a nuestros pulgares.

En Xataka | Los 30 FPS de 'GTA VI' en todas las consolas es un fastidio. También el compromiso para que se vea como se ve